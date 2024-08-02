أخبار سريعة..

دبا الحصن يتعاقد مع التونسي هيثم جويني

أعلن نادي دبا الحصن لكرة القدم، التعاقد مع اللاعب التونسي هيثم الجويني، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين بعقد يستمر لموسم واحد، قادماً من نادي «المقاولون العرب» المصري.

ويلعب الجويني (31 سنة) في مركز الهجوم، وسبق له تمثيل العديد من الأندية منها العين السعودي والترجي الرياضي، والصفاقسي في الدوري التونسي، وأهلي بنغازي الليبي.

كما سبق للاعب خوض تجربة مع نادي تينيريفي في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إضافة إلى اللعب في صفوف المنتخب الأولمبي التونسي.

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