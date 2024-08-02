23 انتصاراً و8 هزائم حصيلة الأندية في «تجارب يوليو»

سجلت أندية دوري أدنوك للمحترفين، على مدار شهر يوليو الماضي، 23 انتصاراً، مقابل ثماني هزائم، و17 تعادلاً، في 48 تجربة ودية خاضتها الشهر الماضي في معسكراتها الخارجية، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2024-2025، في وقت تواصل بعض الأندية تجارب المعسكرات خلال الشهر الحالي قبل العودة إلى الدولة.

وتنوعت المدارس الكروية خلال معسكرات الأندية، وشملت صربيا التي عسكر فيها خورفكان، وبني ياس، وعجمان والوحدة، والنمسا (الشارقة وشباب الأهلي)، وسلوفينيا (كلباء والبطائح)، وهولندا (النصر والوصل)، وإسبانيا (الجزيرة)، وتركيا (دبا الحصن)، فيما عسكر العين في المغرب، والعروبة في مصر.

وجاءت المباريات غزيرة بالأهداف، إذ سجلت الأندية 103 أهداف بمعدل (2.14) هدف في المباراة الواحدة، مقابل تلقي الشباب 49 هدفاً بمعدل (1.02) هدف في المباراة الواحدة.

وجاء شباب الأهلي الذي أنهى معسكر النمسا في 25 يوليو الماضي، أكثر الأندية غزارة في الأهداف، بتسجيله 20 هدفاً في ثلاث مباريات، فيما تلقت شباكه خمسة أهداف، إذ تغلب على فريق «إس كيه جابينغ» (9-0)، وعلى شباب أودينيزي الإيطالي بالنتيجة نفسها، وتعرض للخسارة أمام فريق «كاراباغ» الأذربيجاني (2-5).

من جهته، اكتفى الوصل، بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بفوز واحد في معسكر هولندا الذي يسدل الستار عليه اليوم، جاء على حساب «أم صلال» القطري (3-0)، مقابل تعرضه للهزيمة في مناسبتين أمام أياكس الهولندي (1-2)، والريان القطري (2-3)، والاكتفاء بالتعادل أمام الأهلي القطري (1-1).

ويُعدُّ الشارقة النادي الوحيد الذي لم يتجرع الهزيمة في معسكره الخارجي المقام حتى الثالث من أغسطس في النمسا، بعدما تمكن «الملك» من الفوز في تجاربه الودية الثلاث على حساب «إسكي لايسون» التشيكي (3-1)، والغرافة القطري (3-2)، و«إف سي مورويرك» (2-0).

ويُعدُّ العين الوحيد الذي خاض تجربة ودية وحيدة خلال شهر يوليو في معسكره المقام في المغرب خلال الفترة بين 17 يوليو الماضي و11 أغسطس الجاري، وتعادل فيها مع نهضة الزمامرة (3-3).

وكان الوحدة ثاني أعلى الأندية تسجيلاً للأهداف، والوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه، بعدما تمكن لاعبوه في معسكر صربيا الذي يسدل الستار عليه اليوم، من زيارة شباك منافسيهم 12 مرة، وأثمرت عن فوز الفريق على كل من «فوزدوفاك» الصربي بخماسية نظيفة، وكرر النتيجة نفسها على «زيفيزدا 09» الصربي، وآخرها، أول من أمس، بالفوز على «تيكستيلاك» الصربي بثنائية نظيفة، وتعادل سلبياً مع «إي إم تي» الصربي.