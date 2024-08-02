4 مكاسب للوحدة من معسكر صربيا أبرزها «الصلابة الدفاعية»

تعود بعثة فريق الوحدة إلى أبوظبي، اليوم، بعد أن أنهى الفريق معسكره الخارجي في صربيا، واستمر نحو ثلاثة أسابيع، خاض خلالها أربع مباريات في إطار تحضيرات «أصحاب السعادة» لانطلاق الموسم الجديد، والتي كشفت عن أربعة مكاسب حققها من المعسكر أبرزها الصلابة الدفاعية.

وكان الوحدة قد فاز في آخر مبارياته الودية أمام تيكستيلاك الصربي، أول من أمس، بهدفين دون ردّ، حملا توقيع كل من فاكوندو دانييل، وروبين فيلب.

ويعاود الفريق تجمعه بعد غدٍ لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للقاء عجمان في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين في 23 الجاري، إذ يلعب مباراتين وديتين يومي 10 و15 من الشهر الجاري.

وارتسمت علامات الارتياح على وجه المدرب النرويجي روني دايلا، في ختام المعسكر وبعد الجاهزية التي ظهر عليها الفريق، على الرغم من غياب أكثر من لاعب مؤثر عن السفر إلى صربيا وأبرزهم المهاجم السوري عمر خريبين، والحارس محمد الشامسي.

«الإمارات اليوم» ترصد المكاسب الأربعة على النحو التالي:

حراسة المرمى

شكلت عودة الحارس زايد الحمادي، قوة كبيرة لعرين الوحدة، بعد انتهاء إعارته مع البطائح، ليزيد من حدة المنافسة مع الحارس الأساسي راشد علي، وينجح «أصحاب السعادة» في حل واحدة من كبرى المشكلات التي عاناها في الموسم الماضي بعد تجميد الحارس الشاب محمد الشامسي.

الصلابة الدفاعية

تحسنت المنظومة الدفاعية للفريق بصورة أفضل عما كانت عليه من قبل، إذ لم يستقبل الفريق أي هدف خلال المباريات الودية الأربع التي لعبها، فأثبت المدافع ساشا أنه صفقة ناجحة لـ«أصحاب السعادة»، وشكّل مع بيمنتا ثنائياً قوياً، ما انعكس على عدم استقبال الوحدة لأي هدف في المباريات الودية، إضافة إلى نجاح المدافع علاء الدين زهير في مركز الظهير الأيمن الذي انتقل إليه بعد التعاقد مع قلب الدفاع ساشا، ورحيل عبدالله الكربي.

الصفقات الجديدة

أظهر معسكر صربيا، الانسجام السريع للصفقات الجديدة التي أبرمها الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ برز الجناح النيجيري فيليب أوتيلي، القادم من نادي كلوج الروماني، والذي قدم مستويات لافتة، إلى جانب مواطنه الشاب فافور أوغبو (20 عاماً)، والمدافع ساشا، وتمكنوا من تعويض النقص الذي عاناه «العنابي» بعد رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين بنهاية الموسم الماضي.

قوة هجومية

أظهر الوحدة قوة هجومية لافتة خلال مبارياته الودية، رغم غياب المهاجم الأساسي عمر خريبين، بعد تألق الأرجنتيني فاكوندو دانييل الذي سجل ثلاثة أهداف من الأهداف الـ12 التي أحرزها الفريق في مبارياته الأربع، وبات المهاجم الصريح الذي سيعتمد عليه المدرب مستقبلاً، فضلاً عن المهام الهجومية التي منحها روني دايلا للظهرين، وثنائي وسط الميدان أحمد نورالله، وعبدالله حمد، ما مكنهم من وضع بصماتهم في شباك المنافسين.

. الوحدة خاض 4 مباريات ضمن تحضيرات «أصحاب السعادة» لانطلاق الموسم الجديد.