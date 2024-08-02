الوصل يهزم أم صلال في ختام معسكر هولندا

اختتم فريق الوصل معسكره في هولندا بفوزه على أم صلال القطري بثلاثة أهداف دون ردّ، ودياً، أول من أمس، وسيعود اليوم إلى دبي لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من فترة الإعداد استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى الوصل الشوط الأول متقدماً بهدف دون ردّ أحرزه السويسري هاريس سيفيروفيتش، فيما أضاف المالي سياكا سيديبي والمغربي سفيان بوفتيني الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.

وخاض «الفهود» أربع مباريات ودية خلال معسكره في هولندا الذي انطلق في 10 يوليو الماضي، إذ خسر أمام أياكس الهولندي 1-2، ثم تعادل مع الأهلي القطري 1-1، وخسر أمام الريان القطري 2-3، وأخيراً فاز الوصل على أم صلال بثلاثية.

ويحصل «الإمبراطور» على راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الوصول إلى دبي، بعد بدء المرحلة الثالثة من فترة الإعداد التي ستستمر حتى خوض الفريق مباراته الأولى في الموسم الجديد، إذ يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة كلباء في 23 أغسطس الجاري على ملعب كلباء.

من جهة أخرى، لايزال ملف اللاعب الأجنبي الخامس على طاولة إدارة النادي، وشركة الكرة التي تبحث بالتنسيق مع الجهاز الفني عن الخيار الأمثل الذي سيعوض الأرجنتيني بوبليتي، إذ يمتلك المسؤولون قائمة من الاختيارات التي تقلصت إلى ثلاثة لاعبين، حيث يتم البحث عن اللاعب الذي سيُشكل ميزة فنية للفريق الذي تنتظره ستة استحقاقات رسمية الموسم المقبل، لعل أبرزها المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب بطولة درع السوبر الإماراتي - القطري، والمسابقات المحلية الأربع، الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.