الجزيرة والوحدة يتنافسان على أماريلا

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن ناديي الجزيرة والوحدة يتنافسان على ضم اللاعب الباراغواياني لويس أماريلا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «ديبورتيفو» المكسيكية، إن لاعب منتخب باراغواي يحظى باهتمام كبير من فريقي الوحدة والجزيرة لكسب خدماته، مشيرة إلى أنهما يواجهان منافسة قوية من ناديي قطر القطري وأميركا مينيرو البرازيلي. وأشارت إلى أن أماريلا يرتبط بعقد مع مازتلان المكسيكي حتى 2026، موضحة أنه يرحب بخوض تجربة جديدة في منطقة الخليج. وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مسيرته في قارتي أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، إذ نشأ في نادي ليبرتاد الباراغواياني، بينما أبرز محطاته كانت مع فيلز سارسفيلد الأرجنتيني ومينيسوتا الأميركي. يذكر أن نادي الجزيرة يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب هم: الكونغولي نيسكينز كيبانو، والهولندي كريم رقيق، والمصري محمد النني، أما الوحدة فيضم في صفوفه: النيجيري فيليب أوتيلي، والسوري عمر خريبين، والإيراني أحمد نورالله، والأوزبكي إيركينوف.

. نجم الباراغواي يرحب بخوض تجربة جديدة في منطقة الخليج.