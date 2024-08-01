لابا كودجو يواجه «أصدقاء الأمس»

يقود مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي، لابا كودجو، خط الهجوم خلال مواجهة فريقه السابق نهضة بركان المغربي الودية، اليوم، ضمن سلسلة المباريات التي يخوضها «الزعيم» خلال معسكره الخارجي في العاصمة المغربية الرباط، استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يشارك فيه في ست بطولات محلية وقارية وعالمية.

وستكون مواجهة اليوم الأولى للاعب التوغولي في مواجهة فريقه السابق الذي كان قد تألق في صفوفه، قبل الانتقال في يونيو 2019 إلى نادي العين في صفقة انتقال حر، ومن وقتها نجح اللاعب في أن يكون علامة فارقة في خط هجوم أندية دوري أدنوك للمحترفين، مُعيداً للأذهان ذكرى الهداف الغاني آسامواه جيان، ما دفع الإدارة العيناوية إلى تجديد عقده في فبراير 2023 بعقد طويل الأمد.

وكان من المقرر أن يواجه العين في لقاء اليوم، النادي القنيطري المغربي، لكن جرى إجراء تعديل على البرنامج بإلغاء ودية القنيطري واستبدالها بمباراة نهضة بركان الذي يقيم هو أيضاً معسكراً في العاصمة الرباط، استعداداً لانطلاقة الموسم المحلي.

يذكر أن العين كان قد تعادل 3-3 في التجربة الأولى أمام نهضة أتلتيك الزمامرة، وسيقابل القنيطري، الإثنين المقبل، على أن يختتم برنامجه بلقاء الرجاء في 10 من الشهر الجاري ويعود إلى الدولة في اليوم التالي.