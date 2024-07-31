الجزيرة يتعاقد مع المصري محمد النني

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم، تعاقدها مع اللاعب المصري محمد النني، بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي، ونشرت مقطع فيديو، أعلنت من خلاله التعاقد مع «الفرعون المصري» الذي تألق في الملاعب الإنجليزية مع أرسنال منذ 2016 حتى نهاية الموسم المنصرم.

وسينتقل اللاعب البالغ من العمر (32 عاماً) إلى صفوف «فخر أبوظبي» في صفقة انتقال حر، إذ تضم القائمة الحالية لفريق الجزيرة، لاعبين أجنبيين يخوضان معسكر الإعداد مع الفريق في إسبانيا، وهما: المدافع الهولندي كريم رقيق، والجناح الكونغولي نيسكينز كيبانو، بعد استبعاد البرازيلي فرناندو لوكاس، والإسباني أليخاندرو بوزيلو، بينما انتهى عقد المهاجم الموريتاني أبوبكر كمارا المشاركين مع الفريق في الموسم الماضي.

ويشارك محمد النني حالياً مع المنتخب الأولمبي المصري في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن ثلاثة لاعبين فوق السن تم اختيارهم من جانب المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وأمضى النني مسيرة احترافية رائعة، بعدما نشأ في فريق «المقاولون العرب»، قبل أن يبدأ رحلته في القارة العجوز بانتقاله إلى بازل السويسري في 2013، ليجذب أنظار المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي ضمه إلى أرسنال في 2016، وخاض مع «المدفعجية» 161 مباراة في ثمانية مواسم، بينما لعب موسماً واحداً على سبيل الإعارة في بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.