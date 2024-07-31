العين يخلو من الإصابات المزعجة

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الدكتور نيكولاس تزوروديس، أن الوضع في عيادة النادي مطمئن للغاية ولا توجد أي إصابات مزعجة سوى الأمور البسيطة التي وصفها بـ«الاعتيادية»، وذلك بعد مضي أسبوعين من المعسكر الخارجي الذي يقيمه «بطل آسيا» في العاصمة المغربية الرباط.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين أمس: «قياساً بالتمارين المكثفة والحمل التدريبي العالي الذي يسبب في هذه المرحلة من الإعداد بعض الآلام الخفيفة التي يمكن حلها خلال يوم أو يومين بمنتهى السهولة، فإنه لا توجد أي إصابات ولم يحدث ما يشغلنا في عيادة النادي بمعسكر الرباط».

وحول إصابة إيريك جورجينيس، قال الطبيب: «اللاعب يحتاج إلى جرعات تدريبية مكثفة برفع معدل اللياقة البدنية، وهو يؤدي تمارينه بصورة مميزة للغاية، ومنحناه المزيد من الوقت لتحسين الحالة البدنية والاستشفاء حتى يدخل الموسم في حالة بدنية جيدة، لأننا سنخوض موسماً كروياً طويلاً جداً وينبغي أن يكون الجميع في أعلى درجات الاستعداد لكل المسابقات بالصورة المطلوبة».