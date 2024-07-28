تحديات كبيرة تنتظر «صائد البطولات» في الموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة لبدء مشواره في الموسم الكروي الجديد الذي يستهله بلقاء نظيره دبا الحصن الصاعد حديثاً إلى الأضواء، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين الذي ينطلق في 23 أغسطس المقبل، إذ يواصل الفريق تدريباته اليومية خلال معسكره الحالي في النمسا، في حين تنتظر المدرب الروماني أولاريو كوزمين ثلاثة تحديات أساسية بعدما أبقت إدارة النادي عليه للاستمرار في مهامه مدرباً للفريق، لارتباطه بعقد مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي 2024-2025.

وتتمثل هذه التحديات في استعادة كوزمين لصورته مدرباً ناجحاً وصائداً للبطولات بعدما اهتزت أمام جمهور الشارقة، بعد إخفاقه الموسم الماضي في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية بخروجه من جميع المسابقات صفر اليدين، ويأتي التحدي الثاني في مدى قدرة كوزمين على اختيار العناصر الفنية البديلة لتلك التي تم الاستغناء عنها، وهم: تيغالي، وعبدالعزيز الكعبي، والمالي موسى ماريغا، والبوسني ميراليم بيانيتش.

أما التحدي الثالث فيكمن في ضرورة معالجة الأخطاء والسلبيات التي تسببت في تراجع نتائج الفريق في الموسم الماضي، تفادياً لتكرارها في الموسم المقبل حتى يتمكن «الملك» من العودة إلى مكانته الحقيقية في الدوري. وأنهى الشارقة المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي الخارجي الحالي في النمسا الذي تخلله خوض الفريق مباراتين وديتين، إذ فاز في الأولى على «إس كي لايسن» التشيكي 3-1، وعلى الغرافة القطري 3-2، فيما سيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية أخرى، وفقاً للبرنامج الرسمي الذي كان قد أعلنه النادي سابقاً. ويستهل الشارقة مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد بلقاء نظيره دبا الحصن في الجولة الأولى.

وكان الجهاز الفني للفريق قد اصطحب معه 26 لاعباً للمعسكر الخارجي في النمسا الذي يستمر حتى الثالث من الشهر المقبل، فيما خلت صفوف الفريق حتى الآن من أي صفقة جديدة على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة الجديدة للنادي في تصحيح مسار الفريق، ووضعه في المكانة اللائقة بالقلعة الشرقاوية.

وشهدت أوساط النادي تغييرات مهمة في الفترة الأخيرة أبرزها رئاسة خالد عيسى المدفع لمجلس إدارتي النادي وشركة كرة القدم بالنادي، وتعيين اللاعب المونديالي السابق علي ثاني عضواً بشركة كرة القدم ورئيساً للجنة الفنية، وكذلك تعيين اللاعب المونديالي السابق عبدالعزيز محمد عضواً بشركة كرة القدم في النادي ومشرفاً على الفريق الأول.

وجاءت التغييرات الجديدة في الشارقة بعد النتائج المتواضعة للفريق في الموسم المنصرم، إذ احتل الشارقة المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري، وأخفق في الدفاع عن ألقابه التي حققها في الموسم قبل الماضي.

• 23 أغسطس المقبل موعد انطلاق دوري أدنوك للمحترفين.