بولت.. أسطورة «السرعة» الخالدة بتاريخ الأولمبياد

يحفل تاريخ دورات الألعاب الأولمبية بالعديد من القصص الملهمة والإنجازات التي يصعب تكرارها، من أبرزها العداء الجامايكي يوسين بولت، أحد أبرز الأسماء بتاريخ سباقات السرعة في المضمار.

وجاءت بدايات بولت في الدورات الأولمبية في «أثينا-2004» حين شارك في سباق 200 متر دون أن يحقق نتائج لافتة، قبل أن تشهد مسيرته تحولاً جذرياً، حين أذهل العالم في دورة «بكين 2008» بالفوز بميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 و200 متر محطماً الأرقام القياسية للسباقين.

وعاود بولت ليسطر إنجازاً تاريخياً بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في سباقات 100 و200 متر، بالإضافة إلى الفوز في سباق «4X 100» متر تتابع في دورة «لندن-2012»، قبل أن يكمل أسطورته بثلاثية أخرى في دورة «ريو دي جانيرو 2016»، ليصبح بذلك أول رياضي بتاريخ الدورات الأولمبية يحقق هذا الإنجاز الأسطوري في «أم الألعاب».