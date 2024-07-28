النصر مطالب بـ 4 خطوات لاستعادة طعم الدوري

شدد رياضيون على أن فريق النصر مطالب بتنفيذ أربع خطوات لمساعدته على التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل والغائب عن خزائن «العميد» منذ 38 عاماً، مطالبين إدارة النادي بترجمة فترة الإعداد المثالية للمنافسة بقوة على الدرع، وتخطي أزمة نتائج أول خمس جولات من البطولة دون خسارة، والاستمرار على الأداء والعروض نفسها في الدور الثاني من بطولة الموسم الماضي، فضلاً عن تخطي أزمة الإقالات المتكررة للجهاز الفني في بداية الدوري.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن فريق النصر سيكون أمام تحديات مع انطلاقة الدوري في الموسم الجديد، إذا كان يرغب في المنافسة على اللقب»، مشيرين إلى أن «جمهور النصر يضع في ذاكرته دائماً عدداً من الأمور السلبية يأمل أن يتخطاها الفريق مع انطلاقة الموسم».

وأوضحوا: «النصر بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر تغيّر بشكل كبير ودون أي صفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز السادس برصيد 39 نقطة، وكان قريباً من مربع الكبار لولا الجولات الثلاث الأخيرة، والبداية السيئة مع المدرب السابق الصربي غوران، كما أنه (نصر شرودر) وصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة».

النصر بطل الصيف

وأكد المحلل الفني مدير فريق النصر السابق خالد عبيد: «دائماً ما نسمع مقولة (النصر بطل الصيف)، والمقصود قياساً بالنشاط الملحوظ للنادي في الانتقالات الصيفية، لكن دون نتيجة حقيقية للفريق في الملعب».

وقال: «سيكون النصر أمام تحدٍ آخر وهو الاستمرار على الأداء نفسه الذي أنهى به الموسم الماضي مع شرودر، من أجل تخطي هذه الفترة الطويلة دون لقب للدوري». وأضاف: «تحدٍ آخر أمام النصر وهو انطلاقة الدوري والجولات الخمس الأولى التي دائماً ما تكون عقبة أمام الفريق أياً كان اسم الفريق الذي يقابله، سواء من المنافسين على اللقب أو فرق الوسط والمؤخرة، إذ إن الفريق دائماً ما يخسر النقاط ويتأزم موقفة مع الجمهور بسبب الجولات الأولى من عمر الدوري».

وأكد مدير فريق النصر السابق أن «الجمهور النصراوي يخشى تكرار الأزمات نفسها مع كل انطلاقة جديدة للفريق في الجولات الأولى من الدوري والتي دائماً ما تشهد تأزم العلاقة وضياع حلم المنافسة من أول أربع أو خمس جولات».

التعاقدات الجديدة

من جهته، قال مدير منتخب الكرة الشاطئية، بدر حارب، إن «فريق النصر سيكون أمام تحدٍ جديد بداية الموسم المقبل قد يكون مختلفاً عن المواسم السابقة، بفضل التعاقدات الجديدة التي أبرمها، وخصوصاً التعاقد مع لاعب بحجم علي مبخوت الذي سيكون إضافة قوية للفريق الموسم المقبل، إضافة إلى المدرب شرودر الذي قاد طفرة التغيير في النصر».

وأوضح: «يجب أن نشيد بعمل إدارة النصر بداية من التعاقد مع شرودر، وانتهاء بالتعاقد مع المهاجم الأسطوري علي مبخوت، ما يضع الفريق أمام مهمة كبيرة في الموسم المقبل، وليس المطلوب هنا الحصول على لقب الدوري، لكن يجب أن يكون في صلب المنافسة على لقب الدوري، حتى يشعر جمهوره بأن هناك تغييراً في العمل».

وأضاف: «الصفقات الجديدة واللاعبون الأجانب مسؤولية المدرب، وهو فقط من يحدد ما إذا كان يحتاج إلى لاعبين أجانب أم لا، والجمهور يجب أن ينتظر لمعرفة مردود هذا العمل في الملعب، لكن بشكل عام الفريق تغير بشكل كبير، وهناك منظومة عمل جديدة وروح بدأت من الدور الثاني في الموسم الماضي، حيث اجتهد الفريق في الدوري، كما وصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، لكنه اصطدم برغبة الوصل التي كانت أكبر، وهو ما أسهم في تتويجه بالفوز بلقبي الدوري والكأس على حساب النصر».

واختتم بدر حارب: «الوصل اجتهد وكانت نتيجة ذلك العودة للبطولات، أما النصر الموسم الحالي قد يكون مختلفاً عن المواسم السابقة، ويوجد في المنافسة الموسم المقبل الذي سيكون مختلفاً وقوياً بوجود الوصل والعين وشباب الأهلي والنصر والشارقة والوحدة، وجميعها تبحث عن المنافسة على لقب الدوري».

الانطلاقة السيئة

وأكد وكيل اللاعبين وليد الشامسي أن «فريق النصر يمتلك أفضل الإمكانات والبنية التحتية، لكن دائماً ما يقابله عدم توفيق في انطلاقة الموسم، وهو ما يتسبب في توابع سيئة ومشكلات وأزمات تسير بالفريق إلى الإقالات المستمرة مع بداية الموسم للمدربين، وتأزم الموقف مع الجمهور وضياع حلم المنافسة على اللقب من البداية».

وقال: «نجح الفريق هذا الموسم في تدعيم صفوفه بشكل كبير وهناك معسكر مثالي في هولندا، ونتوقع أن يكون هناك شكل جديد للفريق، كما أن هناك عملاً جيداً حالياً في شركة القرارات، خصوصاً مع وجود مدير فني يشهد الكل له، ما يضع الفريق في دائرة المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل، لكن يجب عليه فقط تخطي البداية السيئة لبطولة الدوري».

وأشار الشامسي إلى أن «الفريق يمتلك كل مقومات المنافسة على اللقب، خصوصاً بعد التعاقد مع لاعب بحجم علي مبخوت الذي سيضيف الكثير للعميد النصراوي الموسم المقبل».

• 39 نقطة جمعها الفريق بدوري أدنوك للمحترفين.

• 6 المركز الذي حققه النصر الموسم الماضي.

• النصر يرغب في تحقيق بداية قوية في دوري الموسم الجديد تساعده على المنافسة.

وليد الشامسي:

النصر يمتلك كل مقومات المنافسة على اللقب، خصوصاً بعد التعاقد مع لاعب بحجم علي مبخوت.

بدر حارب:

علي مبخوت إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد، والمدرب شرودر قاد طفرة التغيير في النصر.

خالد عبيد:

الجمهور يخشى تكرار الأزمات نفسها مع كل انطلاقة جديدة للنصر في الجولات الأولى من الدوري.