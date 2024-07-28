الحوسني: عجمان سينافس على لقبين في الموسم الجديد

أكد حارس المرمى وقائد فريق الكرة في نادي عجمان، علي الحوسني، أن «البرتقالي» يتطلع في الموسم الجديد ليكون منافساً على لقبي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي، كما يستهدف مركزاً متقدماً في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وقال الحوسني في لقاء مصور نُشر على حساب نادي عجمان على منصة «إكس»: لمَ لا يكون «البرتقالي» منافساً على المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب، خصوصاً أن الفريق كان قبل موسمين في الدور نصف النهائي، واقترب من المباراة النهائية، لولا خبرة الشارقة التي أبعدت الفريق من تلك المرحلة للبطولة؟

وأضاف: «في المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب تبقى حظوظ الأندية الـ14 متساوية، ولا يمكن ترجيح كفة فريق على حساب الآخر، وحينما أقول إن عجمان سيكون منافساً على بطولتين من الثلاث التي سيشارك فيها، فكلامي مبني على وقائع ودلائل، أبرزها أن «البرتقالي» أصبح لديه لاعبان وثلاثة في كل مركز، وجميعهم على مستوى عال من الكفاءة والقدرات العالية، على العكس من المواسم الماضية التي كان يعاني فيها الفريق نواقص في بعض المراكز».

وأشار: «إدارة النادي لم تبخل على الفريق بأي جهد لدعمه بالصفقات التي يحتاجها، وقد عمل مجلس الإدارة بجهد عالٍ في هذا الصدد، وقد نجح في جلب لاعبين من أصحاب الخبرات ومن العناصر الواعدة التي أضافت قوة للفريق، وأعتقد أن الجهاز الفني سيجد حيرة في اختيار التشكيلة التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية، بسبب تلك الوفرة من اللاعبين».

وتابع الحوسني: «عودة المدرب الصربي غوران لتدريب الفريق من جديد أسعدت اللاعبين، خصوصاً أنه قاد الفريق لموسمين، قدمنا خلالهما مستويات ونتائج كانت بشهادة الجميع محل إشادة وتقدير، ونحن كلاعبين سعدنا للغاية بعودته، وأعتقد أن الإدارة والجماهير يُشاركوننا المشاعر ذاتها».

وشدد علي الحوسني على أن جاهزية أي فريق للموسم الجديد تظهر من خلال المعسكر الخارجي، والأداء في المباريات الودية.

وأوضح: «عجمان خاض معسكراً تحضيرياً خارجياً أكثر من نموذجي، من حيث انضباط اللاعبين، سواء داخل الملعب أو خارجه، ونوعية التدريبات التي وضعها الجهاز الفني، وانعكس ذلك على الأداء في المباريات الودية التي خاضها الفريق، أنا شخصياً كقائد للفريق سعيد للغاية بالمحصلة التي خرجنا بها من المعسكر، وجاهزية كل اللاعبين للموسم الجديد».

يذكر أن فريق عجمان قد حقق الفوز في مباراته الودية الرابعة على حساب خورفكان بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما، أول من أمس، في معسكره الخارجي بصربيا، إذ سجل هدفي «البرتقالي»، وليد أزارو من ركلة جزاء، واللاعب الشاب عبدالله عبدالعزيز.

علي الحوسني: عودة غوران أسعدت اللاعبين.