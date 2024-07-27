«غودولفين» يطلب لقب «كينغ جورج وكوين إليزابيث» في آسكوت

يطلب نجم فريق «غودولفين» العالمي الجواد «ريبلز رومانس» بإشراف مدربه شارلي آبلبي، إضافة انتصاره السادس في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين ينشد لقب سباق «كينغ جورج وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «آسكوت» البريطاني العريق. ويواجه «ريبلز رومانس» المتوّج مارس الماضي بلقب سباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك» في أمسية «كأس دبي العالمي» الأخيرة، في مهمته للظفر بلقب سباق «كينغ جورج وكوين إليزابيث كيبكو ستيكس» مجموعة تضم ثمانية من أقوى الخيول على الساحة الدولية، يتقدمها بطل سباقي «الديربي» الإنجليزي والإيرلندي للموسم الماضي الجواد «أوغوست رودان» القادم بإشراف مدربه الإيرلندي الخبير أيدان أوبراين من انتصار مستحق الشهر الماضي بلقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» على مضمار «آسكوت» ذاته.

كما تدخل دائرة المنافسة، المهرة «بلوستوكينغ» بشعار «مزرعة جدمونت» والفائزة الشهر الماضي بإشراف المدرب رالف بيكيت، بلقب سباق «بريتي بولي ستيكس» الإيرلندي والمخصص لخيول الفئة الأولى.

جواد السنوات الست «ريبلز رومانس» لم يخسر في خمس مشاركات له على المضامير الإنجليزية، بما في ذلك فوزه في سباق «غلورياس ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» في عام 2022، كما حقق نجاحات أكبر على المستوى الدولي، بتتويجه بألقاب سباقات للفئة الأولى في كل من ألمانيا وأميركا الشمالية، من أبرزها تتويجه في العام ذاته (2022) بلقب سباق «بريدرز كب تيرف» الأميركي الشهير.

وواصل «ريبلز رومانس» في العام الحالي، تألقه، بعدما توّج بجائزة أمير قطر للفئة الثالثة «جروب 3» في فبراير الماضي، قبل أن يضيف انتصارين جديدين على صعيد سباقات الفئة الأولى، جاء أولهما في ميدان بدبي بتتويجه في سباق «دبي شيماء كلاسيك»، متبوعاً في أبريل الماضي بانتصار باهر في سباق «شامبيونس أند شاتركب» في هونغ كونغ.

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، على جاهزية «ريبلز رومانس» بقوله في تصريحات صحافية: «من الرائع مشاركة (ريبلز رومانس) في هذا السباق التاريخي، وسعداء للغاية بتحضيراته الأخيرة».

وأضاف: «اكتسب الجواد سمعة طيبة على الساحة الدولية، ونتطلع لأن يُضاف إلى سيرته الذاتية الفوز في سباق للفئة الأولى في إنجلترا، والفرصة تبدو مواتية بعد الأداء الطيب الذي أظهره في مشاركته الأخيرة في (هونغ كونغ) وخرج منها بحالة جيدة».