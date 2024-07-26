أخبار سريعة..

كلباء يخسر أمام الدحيل في سلوفينيا

خسر فريق كلباء أمام نظيره الدحيل القطري 1-2 في المباراة الودية التي أقيمت ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام في سلوفينيا، استعداداً للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدف النمور اللاعب ياسر حسن.

وكان الفريق الأول لنادي كلباء قد فاز في أولى مبارياته الودية على فريق «سي إس إم أونيرا» الروماني 2-1، قبل أن يتعادل مع فريق «إن دي بيلتينسي» السلوفيني بهدفين لكل منهما.

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