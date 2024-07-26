800 رياضي يتنافسون على 9 بطاقات لـ «مستر أولمبيا» في دبي

يتنافس أكثر من 800 رياضي من بينهم 110 محترفين من مختلف دول العالم، للفوز بتسع بطاقات مؤهلة إلى بطولة العالم لبناء الأجسام للمحترفين «مستر أولمبيا»، وذلك في منافسات النسخة الثالثة من بطولة «دبي برو» الدولية التي ينظمها نادي «أكسجين» بدعم من مجلس دبي الرياضي، الساعة الـ10 من صباح اليوم، وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، وتقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتبدأ إجراءات وزن الرياضيين الهواة الذين يشاركون في البطولة اليوم، كما يعقد الاجتماع الفني للمحترفين في الساعة الـ11 صباحاً في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، وتقام غداً منافسات الهواة، فيما تجري بعد غدٍ منافسات البطولة الخليجية لبناء الأجسام، تليها بطولة المحترفين لبناء الأجسام.

وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً من الجمهور والمشاركين من جميع القارات، حيث يتوافد أكثر من 9000 مشجع معظمهم من خارج الدولة، لمتابعة البطولة والفعاليات المصاحبة لها، إذ يقام معرض دولي على هامش البطولة، يضم 26 شركة عارضة من أشهر الشركات الرياضية في العالم إلى جانب الشركات الرياضية الوطنية الإماراتية التي تقدم أحدث الأجهزة والمعدات الرياضية والمكملات الغذائية للرياضيين.

كما يوجد في البطولة أبرز نجوم العالم في بناء الأجسام، يتقدمهم بريون أنسلي بطل مستر أولمبيا 2017 و2018، وبطل كأس كريستال برسيتج 2016، ونيويورك برو 2017، وأرنولد كلاسيك 2018، وفيل هيث بطل مستر أولمبيا سبع مرات، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017 والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو، والبطل السوري ميشيل دعبول صاحب المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك لبناء الأجسام.

وتكتسب بطولة «دبي برو» أهمية كبرى، حيث تُعدُّ أكبر بطولة من نوعها في العالم يشارك فيها هذا العدد من المحترفين على مستوى تصفيات بطولات بناء الأجسام، والأكبر في عدد البطاقات المؤهلة لبطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا 2024) أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

يذكر أن «دبي برو» هي البطولة الأولى في الشرق الأوسط التي تؤهل الرياضيين العرب لينتقلوا إلى فئة المحترفين، ويحصل الفائزون فيها من فئة الهواة على تسع بطاقات احتراف، كما ينال الفائز فيها لقب «بطل الأبطال»، ويحصل المحترفون الفائزون على جوائز مالية تُعدُّ ثالث أعلى جوائز مالية لمحترفي بناء الأجسام في العالم من حيث قيمتها التي تزيد على مليون ونصف المليون درهم.