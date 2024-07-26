شباب الأهلي ينهي معسكر النمسا بفوز قياسي

حقق شباب الأهلي فوزاً ساحقاً على أودينيزي بريمافيرا الإيطالي تحت 19 سنة، بتسعة أهداف دون ردّ، في ختام معسكر «فرسان دبي» في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بستة أهداف دون ردّ، سجلها الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، وبالا (هدفان)، وبرونو، ومؤنس دبور (هدفان)، وفي الشوط الثاني أحرز للفريق ماتيوس ليما، وحارب عبدالله، ويوري سيزار.

وغادرت بعثة شباب الأهلي، أمس، النمسا عائدة إلى دبي، استعداداً لخوض المرحلة الثالثة من فترة الإعداد.

وسيدخل شباب الأهلي معسكراً في دبي قبل السفر للقاء مضيفه سابهان الإيراني، في السادس من أغسطس المقبل، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، وفي حال فوز شباب الأهلي، سيصعد للقاء مضيفه الغرافة القطري في الدور الثاني.