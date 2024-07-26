ملامح تشكيلة عجمان الأساسية تحددها تجربة خورفكان

يخوض عجمان، اليوم، رابعة مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، حين يلتقي فريق خورفكان في تجربة يتطلع من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران، لوضع يده على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباريات الموسم الجديد، بعد أن لعب مبارياته الودية الثلاث الماضية بتشكيلة متغيرة لمنح الفرصة أمام جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر لتقديم أنفسهم بالصورة المطلوبة.

وكان عجمان قد تعادل أول من أمس، أمام تيكستيلاك الصربي (2-2)، في مباراة لعبها «البرتقالي» بتشكيلتين مختلفتين، كما جرى الوضع سابقاً في مباراتي نوفي ساد الصربي، وباشاك شهير التركي، إذ سجل هدفي عجمان، أنس أمطيطش، وياسين جابري.

من جهته، قال مدير فريق الكرة في نادي عجمان محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «أداء الفريق يتطوّر من مباراة إلى أخرى، خصوصاً من ناحية الشراسة الهجومية، اللاعبون قدموا أداء جماعياً جيداً وممتعاً في الوقت نفسه أمام تيكستيلاك الصربي، ومن قبله أمام نوفي ساد الصربي وضد باشاك شهير التركي».

وتابع: «من مكتسبات المباريات الودية الثلاث أن الجهاز الفني منح الفرصة أمام كل اللاعبين المشاركين في المعسكر للظهور، واللعب لفترات متساوية حتى يتمكن المدرب من وضع يده على التشكيلة الأساسية التي سيبدأ الاعتماد عليها في مباراة اليوم ضد خورفكان، والمباراة الودية الأخيرة التي سيلعبها الفريق في 30 يوليو الجاري نهاية المعسكر».

واعترف محمد حسين بأن «عملية الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها فريقه لن تكون سهلة في الفترة المقبلة، خصوصاً مع تألق عدد كبير من اللاعبين وتحديداً الوافدين الجدد على نادي عجمان، والذين أقنعوا المدرب بصورة كبيرة، إلى جانب القوائم الرئيس للفريق من الموسم الماضي، فضلاً عن عدم وجود إصابات تحتاج لفترات طويلة للتعافي، كما كانت الحال في تلك الفترة من الموسم الماضي».

وأوضح: «اليوم نستطيع التأكيد على أن عجمان أصبح لديه فريقان جاهزان للموسم الجديد، وجميع المراكز أصبحت مُحصنة بصورة كبيرة بأكثر من لاعب، ما سيزيد من شكل المنافسة الإيجابية داخل أرضية الملعب وسينعكس ذلك إيجاباً على الفريق».