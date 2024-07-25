الحوسني والبلوشي يُشاركان في دورة حكام كرة الصالات بآسيا

يُشارك الحكم المونديالي في كرة القدم للصالات فهد بدر الحوسني، والحكمة الدولية نجاة حسن البلوشي، في دورة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام النخبة في كرة القدم الصالات، المقرر إقامتها في مقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 29 الجاري إلى الثاني من أغسطس المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن برنامج الدورة يتضمن عددًا من المحاضرات النظرية والتطبيقية، التي تتناول قانون اللعبة والتعديلات الأخيرة، بالإضافة إلى تحليل الحالات والأحداث المتعلقة بالمباريات.

كما تركز الدورة على تطورات تكنولوجيا الدعم المرئي التي توفر دعمًا إضافيًا للحكام، من خلال السماح لهم بمراجعة قراراتهم على شاشة بجانب الملعب، وقد تم الاستعانة بهذه التقنية في بطولة كأس العالم لكرة الصالات "ليتوانيا 2021".