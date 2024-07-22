شراع الإمارات يزهو بـ 5 ميداليات في الأسبوع الدولي البحري

أحرز المنتخب الوطني لرياضة الشراع الحديث، خمس ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات وفضية واحدة ومثلها برونزية) مع ختام منافسات الأسبوع الدولي البحري الـ20 للمضيق الذي أسدل الستار على فعالياته في المغرب، أول من أمس. وشارك المنتخب بستة عناصر (ثلاث سيدات وثلاثة لاعبين) في منافسات القوارب الشراعية «ألكا 4» و«ألكا 6»، حيث نجح سفراؤنا في مقارعة أبرز المشاركين الذين وصل عددهم إلى 100 متسابق ومتسابقة من ست دول أوروبية وإفريقية، إضافة إلى عدد من الأندية المغربية. ونجح البطل المخضرم عادل خالد في الفوز بذهبية (ألكا 6 ماسترز)، متفوقاً على منافسه المباشر المغربي مروان حسني الذي نال الفضية، وأضاف إنجازاً ثانياً بعدما نال الميدالية الفضية في منافسات (ألكا 6) بالترتيب العام عموم، خلف المتصدر المغربي عبدالرزاق الموستاتير. وقدمت فتيات المنتخب مستويات لافتة في الأسبوع البحري للمضيق، حيث حققت البطلة ضحى البشر ميداليتين (ذهبية ألكا 6 بنات، وبرونزية ألكا 6 بالترتيب العام عموم)، فيما نجحت النجمة الصاعدة مروة الحمادي في مواصلة نجاحاتها، وتأكيد تميّزها، محققة ذهبية منافسات (ألكا 4 بنات).