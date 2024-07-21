91 حكما يغادرون لمعسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد

غادر قضاة الملاعب لكرة القدم صباح إلى تركيا لبدء معسكر الإعداد المقرر إقامته خلال اعتبارا من اليوم حتى 15 أغسطس المقبل استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025، إذ يُشارك في المعسكر 91 حكم ساحة وحكم مساعد، تم توزيعهم على مجموعتين، تضم الأولى حكام مسابقات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويُشارك في هذه المجموعة 55 حكمًا ومساعدًا من ضمنهم 8 حكمات, سيقضون فترة تدريبات تستمر حتى الثالث من اغسطس المقبل.

وتضم المجموعة الثانية 36 حكمًا ومساعدُا يديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى ودوري المحترفين تحت 23 سنة، ويُقام معسكرهم في الفترة من 4 إلى 15 أغسطس المقبل.

وقامت إدارة الحكام في اتحاد الكرة بوضع برنامج فني وبدني متكامل للحكام المشاركين، حيثُ يخضع حكام المجموعتين الأولى والثانية لحصص تدريبية، ومحاضرات نظرية، وتحليل حالات، وورش تدريبية عن أبرز التعديلات الجديدة في قانون اللعبة، واختبارات نظرية وبدنية بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما ستكون هناك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد من خلال مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة، بهدف زيادة خبرات قضاة الملاعب في استخدام التقنية، خاصة الحكام الواعدين في المجموعة الثانية، الذين سيتم الاستعانة بهم كحكام لتقنية الفيديو في مسابقات أندية المحترفين خلال الفترة القادمة.