الوحدة يترقب صفقة من الدوري الفرنسي.. وخريبين في مرمى النقد

تُسارع إدارة الوحدة الخطى لاستكمال المراكز التي يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد، ودخلت في مفاوضات مع نادي بوردو الفرنسي لضم لاعب خط الوسط المالي يوسف سيسوكو (22 عاماً)، لتعويض رحيل البرازيلي آلان ماركيز.

وكان الوحدة قد أتم اتفاقه بشكل رسمي مع ثلاثة لاعبين للموسم الجديد، هم: المدافع ساشا إيفكوفيتش، والنيجيري فيليب أوتيلي، ومواطنه الشاب فافور أوجبو، فيما رحل عن «العنابي» 14 لاعباً خلال فترة الصيف الحالية لأسباب فنية أو للاعتزال، أو لانتهاء عقود البعض منهم. وضمت قائمة الراحلين: طحنون الزعابي، سلطان الزعابي، آلان ماركيز، خالد بطي، فارس جمعة، أحمد راشد، محمود خميس، عبدالله الكربي، عبدالرحمن صالح، مانع عايض، سهيل المنصوري، سالم السومحي، الروسي زيلميخان باكليف، إسماعيل مطر.

من جهة أخرى، يتعرض المهاجم السوري عمر خريبين لموجة حادة من انتقادات جماهير الوحدة عبر منصة «إكس» بعد غيابه عن المعسكر الخارجي للفريق بداعي الظروف الخاصة، وطلب مشجعون البحث عن مهاجم بديل يكون قادراً على تلبية طموحات الفريق في الموسم الجديد.

ويواصل الوحدة تحضيراته القوية في معسكره الحالي في صربيا وسط دعم معنوي من إدارة النادي، إذ قام عضوا مجلس الإدارة سعيد مبارك وعبدالله جعفر بزيارة معسكر الفريق، والتقيا الجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وألقى مدرب الوحدة، النرويجي روني ديلا، محاضرة على اللاعبين قبل بدء مران أول من أمس، تضمنت عرضاً بالفيديو لمباراة فوزدوفاك الصربي التي فاز فيها الفريق بخماسية نظيفة، تضمنت شرحاً لبعض النقاط الإيجابية والسلبية التي ظهرت على أداء اللاعبين.

ويستعد الوحدة بعد غدٍ لخوض المباراة الودية الثانية أمام إيميت، ثم يختتم مبارياته الودية بمعسكره الخارجي أمام زفيزدا في 27 الجاري، على أن يُنهي الفريق معسكره في صربيا في الثاني من أغسطس، ليتوجه بعدها إلى العاصمة أبوظبي لخوض المرحلة الأخيرة من تحضيراته للقاء عجمان في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري.

• 14 لاعباً رحلوا عن «العنابي» خلال فترة الصيف الحالية لأسباب فنية أو للاعتزال أو لانتهاء العقد.