عائلة إماراتية تتنفس «رياضة».. من اليد إلى الغولف

تشهد ملاعب الغولف سطوع الموهبة عبدالله محمد درويش، (13 عاماً)، الذي يُعد مشروع نجم مستقبلي واعد على ساحة الرياضة الإماراتية، لاسيما أنه يحظى بدعم والده أحد لاعبي الزمن الجميل في كرة اليد، ووالدته الدكتورة رباب الحاج أول قائدة للمنتخب الوطني لسيدات الغولف، وصاحبة إنجازات محلية وخليجية وعربية، في نموذجٍ لعائلة إماراتية عشقت الرياضة ورسمت طريق الأبناء نحو النجومية.

ومثّل انتقال محمد درويش من ممارسة كرة اليد نجماً بالنادي الأهلي سابقاً والمنتخبات الوطنية منذ ثمانينات القرن الماضي، ومن ثم تحوله لرياضة الغولف ليصبح أحد روّاد اللعبة عربياً وآسيوياً، فرصة سانحة في تحفيز زوجته الدكتورة رباب الحاج لدخول تحدي هذه اللعبة، والتألق منذ عام 2010 نحو حصد العديد من الإنجازات الخليجية والعربية، في نواة لعائلة إماراتية رياضية داعمة لأبنائها، من بينهم عبدالله الذي سرعان ما أكد امتلاكه الموهبة في الغولف منذ سن الخامسة.

وقال محمد درويش لـ«الإمارات اليوم»: «مارست كرة اليد منذ 1976 حتى 1994 في النادي (الأهلي سابقاً)، ونجحت في تمثيل المنتخبات الوطنية منذ ثمانينات القرن الماضي، وحققت إنجازات لافتة مع الأبيض، قبل أن أنتقل لخوض تحدٍّ جديد عبر رياضة الغولف، وهي خطوة شجعت زوجتي الدكتورة رباب على دخول هذه الرياضة، ليستمر حب الرياضة في العائلة وتبرز موهبة ابني عبدالله في سن مبكرة، وانخرط ضمن برنامج اتحاد اللعبة الذي يُعنى بالمواهب الناشئة، ومهّد ذلك لدخوله قائمة المنتخبات الوطنية، وحصده إنجازات عدة آخرها الفوز بالذهب على المستويين الفردي والفرق في البطولة الخليجية للأشبال والناشئين في عُمان نهاية العام الماضي».

وأضاف: «أتوجه بالشكر لمجلس إدارة اتحاد الغولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، لدوره البارز في الوصول باللعبة إلى المكانة التي بلغتها، والحرص الدؤوب عبر برامج وطنية رائدة في اكتشاف المواهب التي تزخر بها اللعبة، من ضمنها ولدي عبدالله».

بدورها، قالت الدكتورة رباب الحاج: «بدأت ممارسة الغولف منذ 2004، لأصبح أول لاعبة غولف إماراتية وخليجية تخوض المنافسات الدولية، في خطوة مهدت لصعود منصات التتويج خليجياً وعربياً».

وأوضحت: «تنقلت بين ممارسة أكثر من لعبة رياضية، ودخولي عالم الغولف جاء بالدرجة الأولى في ممارسة رياضة تسهم في تخفيف أعباء وضغوط العمل، وذلك بعد أن جذبتني هذه الرياضة في عام 2004 بحضوري حينها افتتاح بطولة (دبي ديزرت كلاسيك) الشهيرة في دبي، في نسخة شهدت مشاركة الأسطورة العالمي تايغر وودز، وسرعان ما انخرطت في هذه الرياضة، وتحولت الهواية فيها إلى نقطة انطلاق مع المنتخب الوطني للسيدات، وحصد إنجازات لافتة، سواء في البطولات العربية منذ عام 2010، وحتى الحصول مع المنتخب على وصافة البطولة الخليجية في الكويت عام 2016».

واختتمت: «عائلتنا الرياضية أثمرت أربعة أبناء في مراحل عمرية مختلفة، وجميعهم يمارسون الرياضة، لنحرص أنا وزوجي على الوقوف داعمين وراء موهبة ابننا عبدالله على صعيد رياضة الغولف».

• رباب الحاج حصدت مع المنتخب الوطني للسيدات إنجازات عربية وخليجية في رياضة الغولف.