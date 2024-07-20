شاهد أول أهداف الأسطورة علي مبخوت مع النصر (فيديو)

حقق فريق النصر الفوز في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الخارجي في هولندا وذلك على فريق دي جرافشاب الهولندي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت مشاركة أولى للنجم الإماراتي علي مبخوت، مع فريقه الجديد العميد النصراوي، الذي أحرز هدف الفريق الأول في المباراة، وهدفه الشخصي أيضا الأول مع العميد وجاء بطريقة رائعة، وأحرز هدف النصر الثاني في مباراة اليوم اللاعب أيوري.

وانتهت المباراة الثانية بفوز أول في المباريات الودية بعد أن كان قد تعادل في المباراة الأولى مع منتخب غانا للشباب بنتيجة 4-4، وجاء هدف النصر الأول من مهارة رائعة للاعب علي مبخوت وتحكم رائع في الكرة بعدما وصل داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد في المرمى بمهارة.

وكان علي مبخوت قد انتقل إلى النصر في صفقة كبيرة وهي الأقوى حتى الأن للاعبين المواطنين أو الأجانب استعداداً للموسم الجديد.