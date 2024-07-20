المهرة "أميرة الزمان" تحرز لقب كأس الوثبة للخيول العربية في بريطانيا

أحرزت المهرة "أميرة الزمان"، للنجيفي ريسنج المحدودة، بإشراف جيمس أوين وقيادة ماركو جياني، لقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 2000 متر.

وأقيم السباق أمس على مضمار "نيوبري" في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة، مشاركة 4 من نخبة الخيول في عمر 3 سنوات فما فوق.

وهيمنت "أميرة الزمان" على السباق منذ البداية وحافظت على المركز الأول حتى خط النهاية، وسط منافسة قوية من صاحب المركز الثاني الجواد "ويند اوف فورتشيون" لديبوره ميلهولف، بقيادة بات دوبس، لتتفوق بفارق 1.25 طول محققة 2:16:43 دقيقة.

وجاء في المركز الثالث الجواد "بارمر انجل" للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة شارلي برايس.