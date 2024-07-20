النصر يواجه غرافشاب الهولندي اليوم

يخوض فريق النصر، اليوم، مباراته الودية الثانية أمام فريق غرافشاب (سادس الدوري الهولندي الموسم الماضي) ضمن تحضيراته للموسم الجديد في معسكره الخارجي المقام في هولندا.

وكان النصر قد تعادل في تجربته الأولى مع منتخب غانا للشباب 4-4، في مباراة خاضها بتشكيلين مختلفين، وقد تشهد مباراة اليوم الظهور الأول للهداف علي مبخوت بعد أن التحق بمعسكر الفريق عقب إعلان انضمامه رسمياً لـ«العميد» في السابع من يوليو الماضي.

يذكر أن النصر تعاقد أيضاً مع الهولندي ليروي فير (34 عاماً)، واللاعبين المقيمين البرازيلي جونيور سيلفا، والمغربي مروان أزرقان (22 عاماً)، كما أعلن تجديد تعاقده مع البوسني ميميسيفيتش.