اتحاد الكرة يبدأ خطوات دعم المنتخب في تصفيات مونديال 2026

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة بدأ حالياً خطوات جادة من أجل توفير الأجواء المثالية لتجهيز المنتخب بالشكل المناسب من الجوانب كافة، خلال ظهوره المرتقب في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ومن بين الأمور المهمة التي يركز عليها اتحاد الكرة في إعداد المنتخب للاستحقاق المرتقب - إلى جانب معسكرات الإعداد وغيرها - جذب الجمهور الإماراتي إلى المدرجات بكثافة لدعم الفريق، لأن المرحلة المقبلة تعد الأصعب والأهم في مسيرة المنتخب، وصولاً إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران وقطر وأوزباكستان وكوريا الشمالية وقيرغيزستان، في حين أن مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو الذي يدرك أهمية وجود الجمهور في المدرجات لدعم اللاعبين وبثّ الحماس في نفوسهم، بدا - خلال تصريحات صحافية سابقة له - وكأنه قلق من غياب الجمهور عن المدرجات، وقد شاهد ذلك بنفسه في مباريات سابقة.

ويستهل المنتخب مشواره في هذه التصفيات خارج أرضه بلقاء نظيره المنتخب القطري في الخامس من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى، في حين سيخوض على أرضه مباراته في الجولة الثانية أمام إيران في 10 من الشهر ذاته.

وبدا الحضور الجماهيري خلال مباريات المنتخب السابقة التي أقيمت في الدولة ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال، متواضعاً، على الرغم من أن المنتخب نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج إيجابية، وحصد بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق إلى الدور النهائي من تصفيات المونديال، بعدما تصدّر مجموعته وحصد 16 نقطة وفاز في خمس مباريات من أصل ست، وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر خلال مشواره في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، علماً بأن المنتخب سيخوض خلال الدور المقبل 10 مباريات، منها خمس مباريات على أرضه، وهي أمام إيران في 10 سبتمبر المقبل، وأمام كوريا الشمالية في 10 أكتوبر المقبل، وأمام قيرغيزستان في 14 نوفمبر المقبل، وأمام قطر في 19 من الشهر ذاته، ويختتم «الأبيض» المباريات التي سيخوضها على ملعبه أمام أوزباكستان في الخامس من يونيو العام المقبل.

وكان مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، قال خلال مؤتمر قبيل مباراة المنتخب أمام البحرين في الجولة الأخيرة من تصفيات الدور الثاني المؤهلة للمونديال، إنه من خلال الأشهر التي قضاها في تدريب المنتخب والتي قاربت عاماً، فإنه يعتقد أن الشارع الرياضي والجمهور يدعم أنديته أكثر من دعمه المنتخب، مشيراً إلى أنه يريد رؤية مدرجات المنتخب ملأى بالجمهور، كما يحدث مع الأندية، معتبراً أنه من المهم دعم المنتخب في مبارياته.

وبدأ اتحاد الكرة بالفعل الخطوات العملية لدعم المنتخب في المرحلة المقبلة، إذ أعلن أخيراً، إقامة مباراة المنتخب أمام إيران في 10 سبتمبر المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين في الساعة الثامنة مساء كخطوة أولى ستعقبها خطوات ترويجية، وعمل على صعيد روابط المشجعين.

«الأبيض» يحافظ على مركزه «69 عالمياً»

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه السابق (69 عالمياً) بمعدل نقاط بلغ 1368.84 نقطة، وذلك خلال التصنيف الدوري للمنتخبات العالمية ليوليو الجاري من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، علماً بأن آخر مباراة كان قد خاضها المنتخب كانت أمام منتخب البحرين ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

يذكر أن المنتخب كان قد تأهل إلى الدور النهائي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيران وقطر وأوزباكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.