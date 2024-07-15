اتحاد الكرة يشكر يوسف جابر بعد اعلان اعتزاله

تقدم الحساب الرسمي لمنتخب الإمارات لكرة القدم بالشكر للاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق يوسف جابر بعد إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيا، علما أن اعتزال يوسف جابر جاء بعد مسيرة طويلة تميزت بالعطاء سواء مع شباب الأهلي أو الأبيض الإماراتي.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب الإماراتي في تغريدة على منصة إكس " " شكرا يوسف جابر"

يذكر أن يوسف جابر " 39 عاما" كان أحد العناصر الأساسية والمؤثرة في صفوف المنتخب الوطني إلى جانب ناديه شباب الأهلي.