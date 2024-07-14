الوحدة يُعيد قيد الحارس محمد الشامسي

قيدت إدارة نادي الوحدة الحارس، محمد الشامسي في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم باتحاد الكرة، على الرغم من وجود قرار مسبق من الإدارة بشأن استبعاد ثلاثة لاعبين من البعثة التي توجهت في وقت سابق إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي ضمن التحضيرات الجارية للموسم الجديد، وهم محمد الشامسي، وطحنون الزعابي الذي انتقل لصفوف الوصل بعقد ممتد لأربعة مواسم، إلى جانب المدافع أحمد راشد.

ولم يصدر عن نادي الوحدة أي تعليق رسمي بشأن قرار قيد الحارس، خصوصا أن النادي استقر على أن يخوض الموسم الجديد بثلاثة حراس هم، راشد علي، وزايد الحمادي، وهزاع عمار.

من ناحية أخرى، يخوض الوحدة الأربعاء المقبل أولى مبارياته الودية في معسكره المقام في صربيا، حيث يلاقي فوزدوفاك، كما تم الاتفاق على خوض مباراة ودية ثانية أخرى أمام فريق إيميت 23 الجاري، على أن يختتم مبارياته الودية بلقاء زفيزدا 27 يوليو.

وقال نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على منصة «أكس» أن المباريات الثلاث لن يتم بثها إعلامياً بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد، النرويجي روني ديلا.

ويواصل الوحدة تدريباته بشكل يومي على فترتين خلال معسكره الخارجي، والتي يركز خلالها المدرب على الجوانب البدنية، أثناء الفترة الصباحية فيما يخوض تدريبات تكتيكية في الفترة الثانية.