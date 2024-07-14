مدرب بني ياس الجديد.. يطلق تعهدات للاعبي الفريق

تعهد مدرب فريق بني ياس الجديد، البرتغالي جواو بيدرو سوزا بالعمل على مساعدة اللاعبين على التطور وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل إدارة النادي، مشيراً إلى أنه وطاقم عمله حريصون على الاستفادة القصوى من فترة المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق حالياً في صريباً ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

وقال سوزا في مقطع فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي على «x»: «أنا هنا لمساعدة اللاعبين على التطور، أنا وبقية أفراد جهازي الفني نعمل بجد من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، ما يمكنني أن أعد به هو أنني لن أتوانى في الاجتهاد من أجل أن يقدم الفريق مستوى جيد في الموسم الجديد».

وشدد المدرب البرتغالي على ضرورة الاستفادة من فترة المعسكر الخارجي الحالي، وقال: «من المهم الاستفادة من الوقت الحالي بأفضل طريقة ممكنة حتى نتعرف على بعضنا البعض، بالنسبة لي أريد أن أعرف كيف يفكر اللاعبين كما أريد لهم أن يعرفوا طريقتي التدريبية».

وأضاف: «كل شيء رائع حالياً في المعسكر والأجواء محفزة للاستعداد، لدينا 5 مباريات ودية هي مهمة للغاية شأنها كشأن المواجهات الرسمية، ستكون هذه المباريات فرصة للاعبين للانسجام مع الفريق، لقد أخبرت اللاعبين بأن علينا أن نستعد بشكل جيد من أجل أن نقدم مستويات رائعة تليق بالنادي وتسعد الجماهير».

وأعرب المدرب صاحب التجربة الخليجية الذي قاد الرائد السعودي حتى نهاية موسم 2022 عن سعادته بمشواره مع بني ياس الذي بدأه الشهر الحالي، وقال: «أنا سعيد جدً بأن أكون جزءاً من هذا النادي الكبير في مدينة رائعة مثل أبوظبي والذي يملك قاعدة جماهيرية رائعة».

ومن المقرر أن يدشن الفريق مبارياته الودية مساء غد بمواجه فريق زيلجيزنيكار البوسني وذلك من ضمن 5 مباريات في المجمل سيخوضها «السماوي» في معسكره الخارجي في صربيا والذي سيستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.