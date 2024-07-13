استاد هزاع بن زايد يستضيف مواجهة المنتخب أمام إيران

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره المنتخب الإيراني المقررة في العاشر من سبتمبر المقبل ستقام على استاد هزاع بن زايد في العين وذلك ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما سيخوض الأبيض مباراته الأولى في هذا الدور خارج أرضه أمام قطر في الدوحة في الخامس من سبتمبر المقبل.

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية عبر منصة" إكس" مباراتنا مع منتخب إيران بتصفيات كأس العالم بنلعبها في استاد هزاع بن زايد يوم 10 سبتمبر".

وكانت قرعة الدور الحاسم لتصفيات المونديال قد أوقعت الأبيض الإماراتي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران وقطر وأوزباكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.