خورفكان يتعاقد مع برايان والكربي

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم التعاقد مع الأرجنتيني برايان راميريز، لاعباً مقيماً لتمثيله في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، قادماً من نادي كلباء. ويلعب راميريز بمركز الجناح، وسبق له تمثيل نادي حتا أيضاً، ويعد من اللاعبين المؤثرين في صناعة الفرص، ويتمتع بسرعة عالية والقدرة على تسجيل الأهداف الأمر الذي كان يبحث عنه الجهاز الفني في الموسم الماضي. كما تعاقد خورفكان مع اللاعب عبدالله الكربي قادماً من نادي الوحدة، ويلعب في خط الدفاع، ويعد من اللاعبين الموهوبين الذين ينتظرهم مستقبل واعد، ويتوقع أن يظهر بصورة مميزة في الموسم الجديد لثقة النادي بإمكاناته الفنية وقدرته على دعم صفوف الفريق في مسابقات المحترفين خلال الموسم الجديد.

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