بالاسيوس: كريسبو أعاد اكتشافي مع العين بعدما شعرت باليأس

أكد اللاعب الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، أن الموسم الماضي كان الأفضل على الإطلاق عبر مسيرته رغم عدم فوز نادي العين بأي لقب محلي، مشيراً إلى أن المدرب هيرنان كريسبو أعاد اكتشافه من جديد بعدما كاد يشعر باليأس.

وقال بالاسيوس لـ«الإمارات اليوم»، إنه راضٍ جداً عن مردوده مع «الزعيم» في الموسم المنصرم، موضحاً: «أعتقد أنني ظهرت بشكل جيد على مدار الموسم، واستفدت كثيراً من تعاقد العين مع المدرب كريسبو، إذ إنه أعاد اكتشافي من جديد ومنحني فرصة المشاركة أساسياً، بعدما كنت أشارك لدقائق قليلة في بداية الموسم».

وأضاف: «اللعب تحت قيادة اسم كبير من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة الأرجنتين، سواء على مستوى الاحتراف في أوروبا أو مع المنتخب، إلى جانب امتلاكه خبرة كبيرة في مجال التدريب، جميعها عوامل مهمة حفزتني على بدء مرحلة جديدة مع العين بعدما كنت بدأت أشعر باليأس والإحباط».

وأشار إلى أن حصيلة العين في الموسم الماضي قد يراها الكثيرون ليست كافية، وقال: «لا شك أن عدم فوز العين بأي لقب محلي أمر لا يجعلنا نشعر بالرضا، ولكن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، جعل الفريق ينال التعويض المناسب لغيابه عن البطولات المحلية».

وأضاف: «ركّزنا بشكل كبير على البطولة القارية، ما أثر بالتأكيد على مردودنا في البطولات المحلية، حيث إنه مع وصولنا إلى الأدوار المتقدمة وتحديداً منذ دور الثمانية بدأت أولويات العين تتغير بالتركيز تماماً على دوري أبطال آسيا».

وتابع: «البطولة كانت قوية للغاية، ومشوار العين هو الأصعب بمواجهة النصر والهلال السعوديين ثم يوكوهاما مارينوس الياباني في النهائي، ولكن الفريق أثبت أنه أفضل فريق في القارة الصفراء واستحق التتويج باللقب الذي يضاهي قيمة الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس في قارة أميركا الجنوبية».

وشدد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً على أن استبعاد العين من الكثير من المتابعين في كل مرحلة من البطولة الآسيوية، والتأكيد على أنه سيغادر البطولة، منح اللاعبين حافزاً كبيراً، وقال: «في كل مرة كنا نلعب فيها كان يصل إلينا ما يدور خلف الكواليس وترشيح البعض للمنافسين بأن يتجاوزونا، ولكن لم نلتفت إطلاقاً إلى ذلك الأمر، وكان تركيزنا على أنفسنا، وأعتقد أننا نجحنا في الرد بقوة في جميع المباريات داخل الملعب».

ورداً على سؤال حول أصعب مباريات البطولة، قال: «سيناريو فوز العين باللقب كان مثيراً، حيث إن جميع المباريات كانت صعبة، ولا أستطيع القول إن مباراة تُعد الأصعب، خصوصاً أنه حدثت تغييرات عديدة في غالبية المباريات، وتم حسمها من خلال تفاصيل صغيرة».

وواصل: «على سبيل المثال في ربع النهائي أمام النصر السعودي لعبنا مباراة قوية في الذهاب وحققنا الفوز، وتكرر الأمر نفسه في الإياب وتقدمنا في النتيجة، ولكن المنافس عاد ووصلنا إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لنا، بينما في نصف النهائي لم يختلف الوضع كثيراً، ولعبنا مباراة رائعة في الذهاب أمام الهلال السعودي في العين، وفي الإياب تماسك الفريق وحافظ على أفضليته».

وزاد: «أما النهائي كان المحطة الأهم لأننا كنا نلعب على التتويج باللقب، ورغم ذلك في لقاء الذهاب أمام يوكوهاما تقدمنا بهدف، قبل أن تنتهي المباراة بخسارتنا بهدفين مقابل هدف، ولكن في لقاء الإياب أثبتنا أننا أفضل فريق بالقارة بتحقيق انتصار كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف».

واختتم ماتياس بالاسيوس تصريحاته: «الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة مع تطبيق نظام جديد في البطولة القارية، إلى جانب أن العين يرغب في العودة للمنافسة على الألقاب في البطولات المحلية، بينما سيخوض جميع المباريات وهناك رغبة كبيرة من منافسيه في تحقيق الفوز عليه بصفته بطل آسيا، وهو ما نضعه ضمن حساباتنا، وسنركّز عليه خلال فترة الإعداد».

النجم الأرجنتيني:

• التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عوّض العين عن غياب البطولات المحلية.

• اللعب تحت قيادة اسم كبير حفزني على بدء مرحلة جديدة مع العين.