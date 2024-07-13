خالد بطي: اتصال «الزعيم» أشبه بلحظة استدعائي للمنتخب

شبه الوافد الجديد لصفوف فريق العين، خالد بطي، الاتصال الذي تلقاه من الإدارة العيناوية لطلب خدماته بالشعور الذي يتملك لاعب كرة القدم لحظة استدعائه إلى قائمة المنتخب الوطني للمرة الأولى، مشيراً إلى أنه لم يتردد على الإطلاق في قبول العرض الذي انتقل بموجبه لصفوف «الزعيم» قادماً من الوحدة، ليصبح ثاني صفقات الفريق للموسم الجديد بعد المدافع البرازيلي مارلون سانتوس.

وقال بطي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، أمس، عقب الإعلان عن انضمامه للفريق، إن «إحساسه بالانتماء للعين يختلف تماماً عن الانتقال لأي نادٍ آخر، كونه يرتبط بمشاعر الفخر والسعادة والاعتزاز التي تنتاب اللاعب عندما يرى اسمه ضمن القائمة (الدولية) للمرة الأولى بالمنتخب الوطني».

وأضاف: «نادي العين ظل يسطر ملاحم وطنية مشرفة، عززت من تصنيف الدوري، وذلك من خلال مهامه في الدفاع عن سمعة الكرة الإماراتية على مر التاريخ»، مشيراً إلى أنه عاقد العزم على تقديم أفضل ما لديه في الموسم الجديد الذي ينتظر فيه فريقه تحديات محلية وقارية وعالمية.

وقال بطي الذي لعب للجزيرة والظفرة قبل الالتحاق الموسم الماضي بصفوف الوحدة: «الواقع يؤكد أن العين أحد أكبر أندية قارة آسيا، وأي لاعب آسيوي وعربي وخليجي وإماراتي حلمه الانتماء لزعيم آسيا، والمتابع لتاريخ العين والأسماء التي ارتبطت بهذا النادي الكبير من كل أنحاء العالم، يجزم أنه نادٍ استثنائي، وأي لاعب يتمنى أن يرتبط اسمه بالعين، وأن يرتدي شعاره».

وعن مدى جاهزيته للتعامل مع الضغوط التي من المتوقع أن يعيشها مع ناديه الجديد المطالب بتحقيق الانتصارات وحصد الإنجازات، قال: «الحقيقة العين نادٍ كبير، ومن أهم المواصفات والمعايير التي يجب أن يتحلى بها اللاعب الذي ينتمي إلى مثل تلك الأندية هي إظهار جاهزيته في التعامل مع الضغوط من خلال مضاعفة الجهود، والتركيز والعمل مع المجموعة بروح الفريق، وذلك حتى أكون عند حسن ظن الجميع، خصوصاً أن سقف طموحاتي مرتفع جداً وأتطلع إلى حصد كل الألقاب مع زعيم آسيا».

وتابع: «انضمامي إلى العين يمثل بالنسبة لي لحظة تاريخية، وأهم محطة في مسيرتي الكروية التي أتطلع من خلالها إلى تحقيق طموحاتي الشخصية، ولا يفوتني هنا أن أتحدث عن جمهور نادي العين الذي يمثل أكبر قاعدة جماهيرية على مستوى الدولة، والذي تفوق على جماهير القارة الآسيوية بالتشجيع المثالي والمظهر الحضاري، وأؤكد لهم أنني سأعمل على إظهار أفضل ما لدي مع زملائي اللاعبين لتحقيق أهداف نادينا الكبير وإسعاد محبي الأمة العيناوية».

السيرة الذاتية

• بدأ رحلته من أكاديمية نادي الجزيرة.

• لعب مع الجزيرة في دوري المحترفين خمسة مواسم.

• ظهير أيمن ولاعب وسط محور.

• في 2015 تلقى عرضاً للانتقال إلى الظفرة.

• لعب للظفرة ثمانية مواسم.

• انتقل إلى الوحدة في 2023.

• التحق بصفوف العين 2024.

البطاقة الشخصية

•الاسم: خالد بطي.

•مواليد: 29 أغسطس 1991.

•المركز: مدافع.

•الأندية التي لعب لها: الجزيرة - الظفرة - الوحدة.

•الطول: 171 سم.

•الوزن: 65 كلغم.