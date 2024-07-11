النصر يتعاقد مع الهولندي مروان أزرقان

أعلن نادي النصر تعاقده مع اللاعب الهولندي من أصول مغربية مروان أزرقان (22 عاماً)، جناح فريق أوتريخت الهولندي لقيده في فئة المقيمين، بعد يوم واحد فقط من إعلان تعاقده مع البرازيلي جونيور سيلفا، بعقد يستمر حتى 2027 قادماً من نادي خورفكان، كلاعب مقيم أيضاً، ليكون النصر بذلك قد أعلن حتى الآن عن ثلاث صفقات نوعية في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان النادي تعاقد مع المهاجم المخضرم علي مبخوت، الهداف التاريخي للدوري ولمنتخب الإمارات، في صفقة انتقال حر، كما أعلن تجديد تعاقده مع البوسني ميميسيفيتش، إلى جانب إنهاء التعاقد مع ستة لاعبين مواطنين.

وعانى النصر خلال الموسم الماضي المستوى المتواضع لعدد كبير من اللاعبين المقيمين، حيث لم يستفد من هذه الخانة جيداً باستثناء موسى نداي، الذي كان له تأثير في بعض المباريات. ويتطلع الفريق إلى البحث عن لاعبين مقيمين بمستوى مميز، من أجل تدعيم صفوف الفريق الراغب في المنافسة على ألقاب الموسم الجديد. يذكر أن النصر لم يستغن عن أي من اللاعبين الأجانب، وهم موجودون مع الفريق في معسكر الإعداد الخارجي حالياً في هولندا، حيث بدأ المعسكر الإثنين الماضي ويستمر حتى 29 من الشهر الجاري بقيادة المدرب الهولندي شرودر.

. انطلق معسكر النصر الخارجي في هولندا الإثنين الماضي، ويستمر حتى 29 الجاري.