جوستافو: أعيش حلماً رائعاً بوجودي في العين مع كريسبو

قال مدرب حراس مرمى فريق العين، الأرجنتيني جوستافو نيبوت، إنه يعيش حلماً رائعاً بوجوده في الجهاز الفني لفريق العين تحت قيادة مواطنه المدرب هيرنان كريسبو، وإنه يشعر بسعادة غامرة لأنه كان جزءاً من الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، كاشفاً أن شعوره بالتتويج باللقب القاري لا يمكن وصفه.

وأشار جوستافو في مقابلة مع راديو «كادينا أوه» الأرجنتيني، إلى أنه انتقل لتدريب حراس فريق العين منتصف الموسم بعد الفترة التي قضاها في الدحيل القطري مع كريسبو، وقال: «أنا أعيش حلماً كبيراً بوجودي مع فريق العين ضمن الجهاز الفني لمدرب كبير مثل هيرنان».

وأشار مدرب الحراس إلى أنه لم يكن يتخيل أن القدر يخبئ له تلك الفرحة الكبيرة بعيداً عن موطنه، وقال: «لم أكن أتخيل أن أعيش هذه الفرحة في بلد آخر وفي ثقافة مختلفة. إنه شعور لا يمكن وصفه. التتويج باللقب الآسيوي جعلني أشعر كما لو أنني فزت بلقب كوبا ليبرتادوريس التي تعد أهم بطولة في أميركا الجنوبية». وعبر مدرب الحراس عن سعادته بالعمل مع حراس مرمى كبار خلال مشواره. ولفت إلى أنه خلال الحصص التدريبية لا يركز فقط على تطوير مستوى الحراس وإنما يعمل على تحسين الجانب الإنساني لهم أيضاً، وقال: «أعتقد أن معظم حراس المرمى الذين دربتهم تحسنوا، سواء من الناحية الكروية أو الإنسانية».

على جانب آخر، يخضع لاعبو فريق العين صباح غد للفحوص الطبية في أحد المستشفيات في مدينة العين إيذاناً بانطلاق الإعداد للموسم الكروي الجديد الذي يخوض فيه ثلاثة تحديات محلية ومثلها خارجياً، من بينها دوري أبطال النخبة وكأس القارات «الإنتركونتيننتال» وكأس العالم للأندية. وسيبدأ الفريق التدريبات على استاد خليفة بن زايد لمدة ثلاثة أيام حتى 16 يوليو على أن تتوجه البعثة بتاريخ 17 إلى المغرب لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 11 أغسطس، ويشهد خوض الفريق أربع مباريات ودية قبل العودة إلى الدولة لاستكمال البرنامج التحضيري.