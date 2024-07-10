شباب الأهلي يزاحم بوكا جونيورز على مارتيغاني

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، أن شباب الأهلي ينافس بوكا جونيورز على ضم اللاعب أوغستين مارتيغاني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «تي واي سي»، إن لاعب الوسط البالغ من العمر (24 عاماً)، مرشح لمغادرة فريقه سان لورينزو، بعدما أبدى العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز رغبته في الحصول على خدماته.

وأضافت: «المفاوضات توقفت بين الجانبين، بعدما تأكد مسؤولو سان لورينزو من أن شباب الأهلي سيقدم عرضاً أفضل مادياً من الذي قدمه بوكا جونيورز».

وأشارت إلى أن أوغستين مارتيغاني عاد إلى سان لورينزو، بعد انتهاء إعارته إلى ساليرنيتانا الإيطالي، خصوصاً أن الأخير لم يُفعّل بند شراء عقده مقابل أربعة ملايين يورو.

وقالت: «بوكا جونيورز قدم عرضاً تبلغ قيمته 2.8 مليون يورو، نظير الحصول على 80% من عقد اللاعب الأرجنتيني، لكن سان لورينزو رفض العرض بعد تدخل شباب الأهلي وإبداء رغبته في ضمه إلى صفوفه».

. لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاماً مرشح لمغادرة فريقه سان لورينزو.