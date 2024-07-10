أخبار سريعة..

خورفكان يتعاقد مع سهيل وبافلوف

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعاقد رسمياً مع حارس المرمى راشد سهيل، قادماً من نادي البطائح، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، كما كشفت عن ضم الأرجنتيني الشاب بيدرو بافلوف قادماً من نادي الظفرة. وكان النادي قد تعاقد مع البرازيلي الأصل البرتغالي الجنسية ماتيوس أوليفير، ومحمد شاكر.

وتغادر بعثة الفريق غداً إلى صربيا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي الذي سيقام على مرحلتين، في مدينة زلاتيبور وتستمر لأسبوع واحد، ومن ثم الانتقال إلى بلغراد، ليخوض ثلاث مباريات ودية.

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