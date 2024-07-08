هدف فان باستن.. الأجمل في تاريخ كأس أوروبا

يجمع عشاق الكرة الأوروبية، بجانب وسائل الإعلام الأوروبية المختلفة، على أن الهدف الذي سجله النجم التاريخي لمنتخب هولندا ماركو فان باستن في مرمى الاتحاد السوفييتي في نهائي كأس أوروبا 1988، هو الأجمل في تاريخ المسابقة، وهو ما أكدته مجلة «فور فور تو» الرياضية البريطانية حين اختارته في المركز الأول كأجمل الأهداف في تاريخ المسابقة القارية.

وجاء الهدف عبر تسديدة لفان باستن من زاوية صعبة للغاية وشبه مستحيلة، فاجأ بها دفاع الاتحاد السوفييتي، بمن فيهم أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، رينات داساييف، الذي وقف عاجزاً عن الحراك والتصدي للكرة.

واستعاد الحارس الأسطوري في سنة 2014 ذكريات الهدف في حديث لشبكة «إي إس بي إن» الأميركية بقوله: «سنتذكر دائماً تلك اللحظة، إذ لم يتوقع أحد أن يسدد الكرة ولا أنا أيضاً، خصوصاً أنها من زاوية صعبة، وهناك مدافع أمامه في منتصف المسافة».

وأمام جمهور ناهز 70 ألف مشجع، استطاع منتخب هولندا خطف هدف الأسبقية بواسطة نجم خط الوسط رود غوليت، الذي ارتقى برأسه للكرة في الدقيقة 32 من الشوط الأول وافتتح التسجيل.

وحملت الدقيقة 54 من الشوط الثاني، تلقي فان باستن كرة عرضية على أطراف منطقة الخصم، ولم يتوقع أحد أن فان باستن سيسدد من وضعية مماثلة، لكن الهولندي قام بتسديدها بشكل قوي، لتهز الشباك وتمنح هولندا ثاني أهدافها في المباراة. واحتفلت هولندا في تلك البطولة بلقبها الوحيد في تاريخ المسابقة.