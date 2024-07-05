سلطان بن حمدان: لابا وكاكو ورحيمي من الركائز الأساسية للعين

أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين رئيس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن الثلاثي الدولي (لابا كودجو وسفيان رحيمي وكاكو) من الركائز الأساسية للفريق في الموسم الجديد، مشيراً في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين، إلى أن إقحام اسم بطل آسيا في الترويج لبعض الأسماء على مستوى المنطقة أمر طبيعي لقيمة اسم النادي، والإنجاز الكبير الذي حققه «الزعيم» بتتويجه بطلاً لآسيا. ولفت إلى أن «العين يعمل بنهج واضح، وبخطط فنية وموازنة مدروسة تم رصدها للتعاقدات وفقاً لاحتياجات الفريق، وليس حسب متطلبات الترويج».

وشدد على أن أولى الصفقات التي أبرمها العين، في هذا الصيف مع المدافع البرازيلي مارلون سانتوس، تعد خطوة مهمة في تعزيز قوة دفاع «الزعيم»، كما سيتم الإعلان عن تعاقدات أخرى جديدة قريباً.

وعن سبب اختيار العاصمة المغربية الرباط لمعسكر الفريق، قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: «تلقينا عروضاً عدة لإقامة المعسكر الخارجي لإعداد بطل آسيا في الموسم القادم من أوروبا حتى شرق آسيا، غير أن شركة كرة القدم استقرت على المغرب الشقيق، لأسباب عدة تؤكد أفضليتها في أنها البيئة الأفضل لتجهيز الفريق للموسم الجديد، من مقر إقامة للبعثة والطقس وجودة الملاعب والمباريات الودية المطلوبة، واعتبارات أخرى فنية وثقافية وتسويقية». وأشاد باختيار سفيان رحيمي، والمهدي مبارك ضمن قائمة المنتخب المغربي المشارك في أولمبياد باريس. وينطلق معسكر العين الخارجي من 17 الشهر الجاري إلى 11 أغسطس المقبلين.

وشدد أيضاً على أن «جمهور العين يعتبر اللاعب رقم 1 في منظومة الفريق، وأحد أهم أسباب انتصارات (الزعيم)، والعمل على تحقيق طموحاتهم وإسعادهم واجب على الإدارة»، مؤكداً أن أي عتب وانتقاد من أنصار النادي نابع من حبهم الصادق، وحرصهم الكبير على ناديهم، وهو أمر إيجابي لشركة الكرة.

وحول المكافآت المالية التي حصل عليها العين مقابل تأهله لكأس العالم للأندية، قال إن «كل ما تم ذكره في وسائل الإعلام مجرد اجتهادات صحافية حتى اللحظة، ومن المقرر أن تتضح الصورة رسمياً بالنسبة للأندية بحلول ديسمبر المقبل».

وعن الضغط المحتمل في روزنامة الموسم المقبل الذي يتوقع أن يواجهه الفريق، قال إن الجميع في الإمارات من مجالس رياضية واتحاد كرة ورابطة محترفين وأندية رياضية يعملون بروح العائلة من أجل تهيئة الأسباب لممثلي الوطن في مهامهم الرسمية، مؤكداً أن الثقة كبيرة بقدرة المنتخب على التأهل إلى كأس العالم، وأن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين كانا وسيظلان شركاء وداعمين أساسين للأندية، وأنهما أكثر حرصاً على تقديم الأندية المستوى المطلوب في المشاركات الخارجية خلال الموسم القادم.

سلطان بن حمدان:

. التعاقد مع المدافع البرازيلي مارلون سانتوس خطوة مهمة في تعزيز قوة دفاع «الزعيم».

. العمل على تحقيق طموحات جمهور العين، وإسعادهم واجب على إدارة النادي.

. 17 الجاري موعد انطلاق معسكر العين في الرباط حتى 11 أغسطس المقبل.