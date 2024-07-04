أخبار سريعة..

الصربي إيفكوفيتش أولى صفقات الوحدة في الموسم الجديد

أعلن نادي الوحدة، من خلال حسابه على منصة «إكس»، أمس، التعاقد مع مدافع بني ياس السابق، الصربي ساشا إيفكوفيتش (31 عاماً)، في صفقة انتقال حر، في أولى صفقاته للموسم الجديد. ولم يعلن الوحدة أي تفاصيل خاصة بمدة العقد أو المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب. وخاض ساشا مع بني ياس، 136 مباراة خلال 5 مواسم، بينها 25 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل لـ«السماوي» 13 هدفاً.

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