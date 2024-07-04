«دبي البحري» يجتمع مع الملاك والنواخذة اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنه سيبدأ التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد 2024-2025 مبكراً، من خلال استكمال الخطط الفنية الجديدة، ومن بينها بدء تنفيذ المواصفات الجديدة في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

ووجهت إدارة الشؤون الرياضية في النادي الدعوة للملاك والنواخذة ومصنّعي قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، لحضور الاجتماع التحضيري حول تطبيق المواصفات الفنية الجديدة في الموسم الجديد الذي سيعقد اليوم بمقر النادي في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي سابقاً).

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، محمد سيف المري، إن الاجتماع يأخذ أهمية كبيرة لشرح التعديلات والمواصفات الفنية الجديدة التي ستطبق على القوارب المشاركة في المنافسات، كما أنه يأتي قبل وقت كافٍ من انطلاق الموسم الرياضي البحري الجديد 2024-2025، ما يتيح الفرصة أمام الجميع لعمل اللازم وتجهيز القوارب، حسب الضوابط التي سيعتمدها النادي.

وكشف المري أن برنامج الموسم الجديد لمنافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، يتضمن في الموسم الجديد ثلاث محطات تقام جميعها في نوفمبر المقبل وهي: الجولتان الأولى والثانية من البطولة، والحدث الأغلى شوط النسخة 28 من كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

برنامج شهر نوفمبر

9 نوفمبر: الجولة 1 قوارب التجديف

16 نوفمبر: الجولة 2 قوارب التجديف

30 نوفمبر: كأس آل مكتوم لقوارب التجديف