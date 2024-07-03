محمد يحيى يخوض نزال "يو إف سي" أمام البرازيلي فرنانديز 3 أغسطس

يعود محمد يحيى، أول إماراتي يُشارك في بطولات يو إف سي، إلى الحلبة في ليلة النزال، التي تقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي 3 أغسطس المقبل.

ويواجه يحيى (30 عاما) البرازيلي كاو فرنانديز (29 عاما) في فئة الوزن الخفيف ضمن النزالات التي تشهد مواجهة بين البطلين ساندهاجن، ونور محمدوف. كانت المشاركة الأولى في نزالات "يو إف سي" للاعب محمد يحيي، العام الماضي، ضمن بطولة يو إف سي 294.

ويحمل يحيى سجلا من 12 فوزا و4 هزائم وتحفل مسيرته بخبرة كبيرة في خوض النزالات بالمنطقة لاسيما في بطولات محاربي الإمارات وكانت 12 من نزالاته الاحترافية الـ 16 على أرض الإمارات. ويسعى يحيى إلى حصد فوزه الأول في مواجهات يو إف سي ضمن الوزن الخفيف، الفئة التي تعد الأكثر تنافسية في هذه البطولة. من جانبه يسجل فرنانديز ظهوره الثاني في مواجهات" يو إف سي"، مدعوما بسجل حافل من 8 انتصارات مقابل هزيمتين فقط، طامحا إلى تحقيق فوزه الأول في "يو إف سي".