أخبار سريعة..

أسطورة الجمبار بايلز تتأهل إلى أولمبياد باريس

ضمنت أسطورة الجمباز سيمون بايلز فرصة تعويض كابوس ألعاب طوكيو صيف 2021، وذلك بتأهلها إلى أولمبياد باريس المقرّر هذا الصيف، بعد سيطرتها الأحد في مينيابوليس على تجارب انتقاء المنتخب الأميركي المشارك في النسخة الـ33 من الألعاب الصيفية. واختتمت بايلز تجاربها بروتين أرضي مثير آخر، ما دفع الجمهور إلى الوقوف من أجل التصفيق لها طويلاً.

وجمعت ابنة الـ27 عاماً 117.225 نقطة على مدار يومين من المنافسة، لتضمن تأهلها المباشر إلى باريس 2024، ضمن فريق مكون من خمسة أعضاء أقوياء جداً.

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