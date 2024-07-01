الاتحاد الدولي يمنح دبي لقب «مدينة صديقة للريشة الطائرة»

منح الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، دبي لقب «مدينة صديقة للريشة الطائرة»، مشيراً إلى أنه اللقب الأول الذي تحصل عليه مدينة في العالم، تقديراً لجهود نشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية والمستمرة على مدى 10 سنوات.

وأعلن مجلس دبي الرياضي ذلك في احتفالية أقامها في مقره أمس، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس التطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة ديفيد كابيلو، ومدير التطوير في الاتحاد الدولي للريشة إيان رايت، ورئيسة الاتحاد الإماراتي للريشة الطائرة نورة الجسمي، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر آل رحمة.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن التقدير الدولي لدبي واستعراض مراحل التطوّر التي شهدتها جهود مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لنشر اللعبة ضمن برنامج وقت الريشة، كما تم خلال الحدث الإعلان عن إقامة أول مصنع للريشة الطائرة في منطقة جبل علي، الذي سيقدم إنتاجه للدولة والمنطقة وقارة آسيا، وكذلك على مستوى العالم.

وقال سعيد حارب إن دبي تتمتع بعلاقة متينة وشراكة مستمرة مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بدأت منذ عام 2014 وتزداد متانة عاماً بعد عام.

وأضاف: «أصبحت دبي وجهة مفضلة لأبطال العالم في الريشة الطائرة لوجود بنية تحتية قوية ومنشآت رياضية مصممة وفق أعلى المواصفات الدولية، إذ يقيم اللاعبون الدوليون معسكراتهم في دبي استعداداً لخوض المنافسات في مختلف البطولات الدولية والأولمبياد، ومن أبرزهم بطل العالم الدنماركي فيكتور أكسلسين الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 وبرونزية ريو 2016، الذي يقيم معسكره الدائم هنا في دبي».

وقال حارب: «نحتفل اليوم معاً بمرور 10 أعوام على التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي الذي أفرز العديد من المبادرات الرائدة، من أبرزها برنامج وقت الريشة الذي أسهم بشكل كبير في نشر اللعبة بين أوساط المجتمع كافة، كما أسفر كذلك عن استضافة دبي للعديد من البطولات الدولية للريشة الطائرة، حيث استضافت دبي نهائيات سلسلة السوبر العالمية للريشة الطائرة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي على مدار أربع سنوات، وبطولة السلام للريشة الطائرة للسيدات، وشارك فيها 8 منتخبات عربية».

وواصل حارب: «أطلق مجلس دبي الرياضي برنامج (وقت الريشة دبي) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، بهدف تطوير الناشئين ونشر اللعبة بين الصغار ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال الريشة الطائرة، وأسهم هذا البرنامج في نشر اللعبة بشكل كبير حتى أصبحت دبي تحتضن 38 أكاديمية رياضية متخصصة في الريشة الطائرة يرتادها الآلاف من هواة اللعبة والمحترفين، ويوجد أكثر من 1000 مدرب للريشة، كما تم تنظيم أكثر من 400 بطولة في الريشة الطائرة خلال 10 سنوات».

وأعرب رئيس التطوير في الاتحاد الدولي ديفيد كابيلو، عن تقدير الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لما تقدمه دبي من أعمال، عزّزت من مكانة اللعبة على المستويين الإقليمي والعالمي، وقال: «لم تقتصر جهود دبي على جعل رياضة الريشة الطائرة أكثر سهولة في الوصول إليها فحسب، بل إنها خلقت أيضاً نموذجاً مستداماً يمكن للمناطق الأخرى أن تحذو حذوه، نحن سعداء بتكريم دبي بهذه الجائزة والاحتفال بالإنجازات المذهلة التي حققتها دبي على مدى العقد الماضي».

وقالت نورة الجسمي، إن «إمارة دبي حققت نمواً مستمراً وتطوراً ملحوظاً في عالم الريشة الطائرة، ونحتفل اليوم مع الشركاء والاتحاد الدولي للريشة الطائرة بذكرى مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج وقت الريشة دبي، ومن خلال التعاون وجهود مجلس دبي الرياضي نجحنا في بناء أسس قوية لرياضة الريشة الطائرة في هذه المدينة الرائعة، وأصبحت دبي وجهة مفضلة لعشاق هذه الرياضة في العالم، فلعبة الريشة الطائرة حاضرة بقوة في جميع الأكاديميات الخاصة ومعظم مدارس دبي، ونتطلع إلى استضافة كبرى البطولات العالمية».

. تم الإعلان عن إقامة أول مصنع للريشة الطائرة في منطقة جبل علي.

. أطلق مجلس دبي الرياضي برنامج (وقت الريشة دبي)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.