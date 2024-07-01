كوزمين مستمر في قيادة فريق الشارقة

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، مستمر في قيادة الفريق خلال الموسم الكروي الجديد 2024-2025، وأنه ليس هناك أي تغيير في الجهاز الفني، كون المدرب مرتبطاً بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل. وبدأ كوزمين في وضع خططه الخاصة بتحضير الفريق للمرحلة المقبلة، وتجهيزه للموسم الجديد من خلال التجمع الداخلي اعتباراً من الجمعة المقبل، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي المقرر في النمسا، اعتباراً من 10 الشهر الجاري، وحتى الثالث من أغسطس المقبل، يخوض خلاله الفريق خمس مباريات ودية.

ويعد حسم إدارة الشارقة في استمرار الجهاز الفني من أهم الملفات التي كانت تشغل جمهور الفريق في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن «الملك» في حاجة إلى الاستقرار وإعادة ترتيب الأمور من جديد، بعد النتائج المتواضعة للفريق في الموسم المنصرم، وغيابه عن منصات التتويج. ورغم التراجع الذي شهده أداء الفريق، إلا أن كوزمين الملقب بـ«صائد البطولات» يملك تجربة كبيرة، وسبق له أن حقق نجاحاً كبيراً مع الشارقة في الموسم قبل الماضي من خلال ألقاب بطولات الكأس، باستثناء دوري أدنوك للمحترفين، هذا فضلاً عن نجاحاته السابقة مع العين وشباب الأهلي.

وتسعى إدارة الفريق للحفاظ على الاستقرار الفني، إلى جانب استمرار الثقة بقدرة كوزمين على تصحيح المسار في الموسم المقبل، وإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة وتحقيق الألقاب.

يذكر أن نادي الشارقة شهد خلال الفترة الماضية تغييرات كثيرة، أبرزها تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة خالد عيسى المدفع الذي يتولى أيضاً رئاسة شركة كرة القدم، إذ تدرك الإدارة الجديدة التحديات الكبيرة التي تنتظرها في سبيل إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي وإلى منصات التتويج مجدداً، بجانب أن الفريق ينتظره استحقاق خارجي مهم من خلال المشاركة في دوري «أبطال آسيا 2» للأندية، بعدما حل في المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنصرم.

وسيكون ملف التعاقدات الجديدة سواء بالنسبة للاعبين المحليين أو الأجانب الأبرز أمام إدارة الفريق والجهاز الفني في الفترة المقبلة.

. الشارقة يدشن فترة الإعداد للموسم الجديد من خلال تجمع داخلي الجمعة المقبل.

. يخوض الشارقة خلال المعسكر الخارجي من 10 الجاري إلى 3 أغسطس المقبل 5 مباريات ودية.