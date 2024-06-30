بينتو يضع اللمسات النهائية على برنامج إعداد المنتخب

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، يعكف على وضع اللمسات النهائية لبرنامج إعداد المنتخب للاستحقاق المرتقب في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تقام خلال الفترة من الخامس من سبتمبر المقبل إلى العاشر من يونيو 2025، تمهيداً لعرضه على اتحاد الكرة ورابطة المحترفين في صورته النهائية، متضمناً فترات الإعداد المختلفة، والمعسكرات المحلية والخارجية، والمباريات الودية، وذلك على ضوء معرفة هوية المنتخبات التي سيواجهها المنتخب عقب إجراء القرعة التي أقيمت الخميس الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيران وقطر وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، علماً بأن «الأبيض» سيخوض 10 مباريات في هذا الدور.

ويلعب المنتخب ضربة البداية خارج أرضه بلقاء المنتخب القطري في الخامس من سبتمبر المقبل، ثم يلتقي نظيره الإيراني في العاشر من الشهر نفسه في الإمارات، في حين أن بينتو كان قد أعلن سابقاً في تصريحات صحافية أنه لا جدوى من المعسكرات الصيفية، وعلى اللاعبين التركيز مع أنديتهم في فترة التحضيرات المقبلة، وطلب كذلك في وقت سابق من رابطة المحترفين إقامة جولتين في الدوري قبل بدء المنتخب تجمعه المرتقب تمهيداً لخوض مباراتيه أمام قطر وإيران في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، إذ يركز مدرب المنتخب على المسابقات المحلية، خصوصاً الدوري، باعتباره يمثل أفضل طريقة لإعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وينتظر أن تقوم رابطة المحترفين بدورها، وعلى ضوء التطورات الأخيرة الخاصة بمعرفة المنتخب لمنافسيه في المرحلة الثالثة من التصفيات، بإجراء تغييرات على روزنامة الموسم الجديد، وعلى صعيد تحديد الموعد الرسمي لانطلاقة الموسم الجديد وفقاً لقرعة التصفيات النهائية للمونديال، علماً بأن الرابطة كانت قد حددت من قبل مواعيد مبدئية لانطلاقة الموسم الجديد يومي 17 و18 أغسطس المقبل، على أن تبدأ الجولة لدوري أدنوك للمحترفين في 23 من الشهر نفسه.

وينتظر أن تعقد الجهات المختصة في كل من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً، بحضور الجهاز الفني وإدارة المنتخب، لبحث برنامج الإعداد في صورته النهائية، وإجراء التغييرات اللازمة على روزنامة المسابقات المحلية، وذلك وفقاً للبرنامج والمواعيد الجديدة التي حددها بينتو، لإتاحة الفرصة الكاملة للمنتخب للاستعداد بشكل جيد.

• «الأبيض» يلعب ضربة البداية خارج أرضه بلقاء قطر في الخامس من سبتمبر المقبل.

• 10 مباريات سيخوضها المنتخب الوطني في الدور الحاسم 5 منها على أرضه.

مجموعة المنتخب في التصفيات

الإمارات

إيران

قطر

أوزبكستان

قيرغيزستان

كوريا الشمالية