البرتغالي جارديم على أعتاب العودة إلى شباب الأهلي

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، اقترب من العودة إلى شباب الأهلي، ليقود الفريق بداية من الموسم المقبل. وأكد مصدر في النادي أن مدرب «الفرسان» السابق هو الأقرب لتولي تدريب الفريق، خلفاً للصربي نيكوليتش، الذي تولى منصب المدير الفني في الموسم الماضي.

وأشار إلى أن جارديم في طريقه إلى إنهاء ارتباطه مع الريان القطري الذي انتقل إليه قادماً من شباب الأهلي في الموسم الماضي، بعدما قاد «الفرسان» لتحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه. وأكد أن جارديم على دراية بكل كبيرة وصغيرة في الفريق، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة بشكل عام في المنطقة.

وأسهم اقتراب جارديم من تولي المهمة، في إنهاء المفاوضات مبكراً بين النادي والمدرب الإسباني، كيكي فلوريس، الذي كان ضمن الأسماء المرشحة، وهو أيضاً مدرب سابق للفريق، ويبلغ 59 عاماً، وكان قد تولى تدريب نادي إشبيلية الإسباني في الموسم المنصرم، قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي.

من جهة أخرى، تفاضل إدارة النادي بين ثلاث دول أوروبية لإقامة معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل، وهي إسبانيا وصربيا والنمسا، ويتوقع أن ينطلق في يوليو المقبل، عقب التجمع في دبي وإجراء الفحوص الطبية للاعبين.

من جانب آخر، تعمل شركة الكرة على حسم العديد من الملفات الخاصة بالتعاقدات الجديدة، بعد تجديد التعاقد لموسم واحد مع وليد عباس ومحمد مرزوق، والأوزبكي عزيز غانييف، وينتظر تحديد القائمة رسمياً بعد الإعلان عن هوية المدرب الجديد، لأخذ رأيه في قائمة اللاعبين التي يُتوقع أن تشهد تغييرات، خصوصاً على صعيد الأجانب. وسيكون أول اختبار للفريق في الموسم الجديد، في السادس من أغسطس المقبل، أمام سبهان الإيراني، في ملحق تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة.

• شباب الأهلي يفاضل بين إسبانيا وصربيا والنمسا لإقامة معسكر إعداد الموسم المقبل.