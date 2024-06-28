كميخ: «الأخضر» سيصعد ثانياً لأن الأول محجوز

أكد المحلل السعودي، علي كميخ أن المنتخب السعودي لكرة القدم مطالب بالتركيز على التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن «الأخضر» سيصعد عبر بوابة المركز الثاني، نظراً لأن الأول محجوز للمنتخب الياباني أو الصيني على حد تعبيره. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بلا شك مجموعة قوية ونارية وهي الأصعب، وفي تقديري يجب علينا المنافسة على بطاقة المركز الثاني، نظراً لأن البطاقة الأولى ستكون محجوزة للمنتخب الياباني أو الصيني عموماً نمتلك نجوماً لهم القدرة على تجاوز هذه التصفيات».

وقلل كميخ من الآثار الجانبية للسفر إلى شرق القارة ‏لخوض المباريات، ‏مؤكداً أن لاعبي المنتحب السعودي لديهم من النضج ما يمكنهم من التعامل مع هذه الصعوبات، مضيفاً: «السفر لن يكون له تأثير، خصوصاً أن معظم لاعبي المنتخب لديهم من النضج ما يكفي للتعامل مع هذا الأمر، لأنهم مروا بهذه التجارب سواء مع أنديتهم أو حتى مع منتخبات المراحل السنية وصولاً إلى المنتخب الأول».

وتعليقاً على سؤال حول المطلوب من مدرب المنتخب، الإيطالي روبرتو مانشيني، قال: «المدرب مانشيني لديه خبرة كافية، وأعتقد أن المنتخب سيكون بحاجة إلى التركيز على الجانب الدفاعي أكثر من الهجومي، الأخضر ليست لديه صعوبات هجومية مقارنة بالدفاع».