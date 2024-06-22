حضور إماراتي قوي في بطولة لونجين باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز

شهدت بطولة باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز التي انطلقت اليوم برعاية سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، حضوراً قوياً لفرسان الإمارات، إذ نجح الفارس حميد المهيري من تقديم عرض مميز قاده للتأهل للدور الثاني بزمن قياسي بلغ 26:49 ثانية مكنته من صدارة الشوط الافتتاحي لبطولة النجمة الواحدة متفوقاً على نخبة فرسان العالم من فرنسا وأمريكا وإسبانيا.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع عن فخرها بنتيجة فرسان الإمارات في اليوم الافتتاحي لبطولة باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز، مشيدة بالزمن القياسي الذي حققه الفارس حميد المهيري وتأهله للدور الثاني من منافسات البطولة العالمية.

وقالت سموها: "بصمة الإمارات حاضرة وبقوة في افتتاح بطولة باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز ، ما يمثل دليل مهم على الإمكانيات الكبيرة لفرسان الإمارات وقدراتهم المحترفة وتمثيلهم المشرف في المحافل العالمية، آملين بمواصلة النتائج الإيجابية في اليوم الثاني والختامي للبطولة".