أخبار سريعة..

ستونز يغيب عن تدريبات إنجلترا بسبب المرض

غاب قلب دفاع منتخب إنجلترا لكرة القدم، جون ستونز، عن تدريبات الفريق، أمس، بسبب المرض.

واضطر غاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، إلى التعامل مع العديد من الغائبين واللاعبين غير الجاهزين بدنياً في الفترة التي سبقت بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تنطلق غداً في ألمانيا.

ويستعد منتخب إنجلترا لافتتاح مشواره في «يورو 2024» بمواجهة منتخب صربيا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول للمسابقة، التي تضم أيضاً منتخبي سلوفينيا والدنمارك.

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